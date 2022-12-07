多地密集调整疫情防控措施

各地连日来不断提高科学精准防控能力，在核酸检测、就医买药、乘坐公共交通工具、进入公共场所等方面持续优化调整防控措施。

——优化乘车、出入公共场所等出行举措

近两日，北京、上海、郑州、杭州、乌鲁木齐等地乘坐市内公共交通工具、出入一些公共场所不再查验核酸检测阴性证明。

上海4日发布通知，从5日零时起，乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具不再查验核酸检测阴性证明。从5日起，山东省居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明。

郑州4日发布通知，即日起，出入小区，乘坐公交、地铁、出租车（网约车）等市内公共交通工具，扫场所码、健康码绿码、测温，不再查验核酸检测阴性证明。通过“三站一场”（郑州火车站、高铁站、汽车站和飞机场）离郑人员，仍须查验48小时内核酸检测阴性证明。KTV、游戏厅、洗浴足浴、美容场所、剧本杀、麻将馆（棋牌室）、网吧等在严格落实好扫码、测温、戴口罩，查验48小时内核酸检测阴性证明等疫情防控措施的前提下，恢复开放。从业人员凭48小时核酸、健康码绿码上岗。

5日起，昆明对已完成新冠病毒疫苗加强免疫或全程接种的市民，经扫场所码、查验健康码和接种记录、测量体温无异常可进入全市旅游景点景区、公园。

5日起，深圳市全市社区小区、办公场所、餐饮商超及各类公共场所不再查验核酸检测阴性证明，凭健康码绿码、扫场所码进入。网吧、夜总会、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴场所等六类人群聚集密闭公共场所仍需凭48小时核酸检测阴性证明、扫场所码进入。

江西省5日发布通告，从5日18时起，除医疗机构、养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐市内公共交通工具、出入小区、进入公园景区、商场超市、宾馆酒店等各类公共场所，不再查验核酸检测证明、不再查验健康码、不再扫“场所码”。

从5日起，杭州除养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐地铁、公交车等公共交通工具，进入公共场所，不再查验核酸检测阴性证明、不再扫“场所码”。

乌鲁木齐市5日召开新闻发布会通报，进出居民小区，进入各类场所、乘坐公共交通工具时，不再查验核酸报告。疫情防控工作指挥部研判认为，目前乌鲁木齐市完全具备实施常态化疫情防控措施的条件，可以由应急防控阶段逐步转入常态化防控阶段。

上海5日再宣布，从6日零时起，除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校（含托幼机构）以及密闭娱乐场所（包括KTV、棋牌室、密室剧本杀、网吧）、餐饮服务（含酒吧）场所等有特殊防疫要求的场所外，其余公共场所不再查验核酸检测阴性证明。

北京6日宣布，从6日起，北京进入商超、商务楼宇及各类公共场所，可不查验核酸检测阴性证明，扫码进入即可。进入社区（村），不查验核酸检测阴性证明，常住居民可不扫码。进入网吧、酒吧、棋牌室、KTV、剧本杀、桑拿洗浴等密闭场所以及餐饮（堂食）、室内健身等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。进入养老机构、儿童福利机构、幼儿园和中小学及医疗机构住院部等场所，须扫码并查验48小时核酸检测阴性证明。

——调整核酸检测政策，多地不再开展常态化常规核酸检测

5日开始，浙江杭州、宁波、温州、台州、丽水等城市，不再开展常态化核酸检测，实行“愿检尽检”，继续提供便民检测服务。

从5日18时起，江西省除规定的重点岗位人群外，不再开展常态化核酸检测，其他人员实行“愿检尽检”。各地要合理布局核酸检测点，继续提供便民检测服务。

5日起，乌鲁木齐除高风险区居民和物资保供等闭环作业的高风险岗位从业人员，仍需按要求参加核酸检测外，其余人员不再开展常态化核酸检测。

自5日起，山东省取消交通场站、港口码头、高速卡口等场所强制性核酸检测“落地检”要求，继续提供“愿检尽检”服务。

上海5日宣布，保留全市常态化核酸检测采样点，继续提供免费检测服务，对7天内无核酸检测记录的不再赋黄码。

沈阳市5日宣布，从6日零时起，分类开展核酸检测，风险岗位、重点人员核酸检测按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》相关规定执行；不再开展常态化核酸检测，各地区要合理设置便民核酸采样点，满足市民群众“愿检尽检”需求。

——调整就医买药措施，不得因无核酸检测结果拒诊、买药不再实名登记信息

郑州规定，对于急危重症患者，医疗机构不得因无核酸结果拒诊或延误救治，可在进行紧急救治同时进行新冠抗原及核酸采样检测。对于3岁以下婴幼儿可免于核酸查验，仅查验陪诊人员48小时内核酸阴性证明。对于收住院患者和陪护人员核酸检测的要求不变。

江西规定，各级各类医疗机构不得因无核酸检测证明拒诊，对不能提供的进行核酸采样后立即开展诊疗。

北京、山东省、江西省以及郑州、乌鲁木齐、杭州、沈阳等城市提出，市民通过互联网平台或本地医疗机构、社会药店购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等药品，不再需要提供核酸阴性证明，不再需要实名登记信息。

（新华社北京12月6日电）