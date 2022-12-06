戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集……北京疾控发布8点健康提示

人民网北京12月6日电 据北京市人民政府新闻办公室微信公众号“北京发布”消息，根据北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的安排，12月6日下午，北京市人民政府新闻办公室组织北京市疾病预防控制中心等单位开展疫情防控网络新闻发布，“北京发布”联合北京政务新媒体发布厅成员单位“北京市疾病预防控制中心”等平台账号，通报北京最新疫情，发布防控有关政策和信息，回应社会关切的问题。

北京市疾病预防控制中心发布健康提示：

新冠病毒主要通过密切接触和呼吸道飞沫传播，做好戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离等个人防护可以有效预防新冠病毒感染。为了更好地保护自身和家人的健康，请广大市民朋友参与、理解、支持和配合各项疫情防控措施，切实履行个人防疫责任，科学防疫，做自己健康的第一责任人。

一是戴口罩。在室内外人员密集场所、乘坐电梯或公共交通工具时，均应规范佩戴口罩；出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状时，在医院就医时，建议佩戴医用外科或以上级别口罩；口罩须及时更换，每个口罩累计佩戴时间不超过8小时。

二是勤洗手。外出返家，护理老人、儿童和病人，触摸口、眼、鼻，咳嗽或打喷嚏，清理垃圾，接触快递、电梯按钮、门把手等公共设施等情况下，均应及时洗手或手消毒。

三是常通风。择时开窗通风，每日开窗通风2～3次，每次20～30分钟；家中人较多、有病人或访客时，建议开窗通风；家中有居家隔离人员时，其所在房间应关闭房门，单独开窗通风。

四是少聚集。尽量不去人员密集、空气流通差的场所，远离有发热或咳嗽症状的人员，减少聚集性活动，保持安全社交距离。

五是保持环境卫生。日常居家以卫生清洁为主，必要时进行预防性消毒；厨房炊具、台面、餐饮具等要及时做好清洁消毒；定期清洁消毒厕所内卫生洁具和地面，表面有脏污或霉点时，要及时清洁消毒；马桶冲水前要盖马桶盖，保持存水弯水封。

六是积极接种新冠疫苗。新冠病毒全人群易感，老年人是最脆弱的群体，且合并基础性疾病的比例较高，是感染新冠病毒后引发重症的高危人群，接种新冠疫苗始终是最有效的预防措施之一，建议无接种禁忌、符合接种条件的老年人尽快接种，已完成全程接种后满3个月要尽快完成加强免疫。

七是养成健康生活方式。加强身体锻炼，坚持作息规律，保证睡眠充足，保持心态健康，健康饮食，戒烟限酒，保持健康心态，不信谣、不传谣。

八是做好健康监测。用好核酸检测、抗原自测，如出现发热、干咳等症状，不带病上班、上学，不参加社会活动，不乘坐公共交通工具，戴好口罩，及时到医院发热门诊进行排查，减少家庭传播风险，配合落实各项防控措施。