国家卫健委：12月5日新增新冠肺炎本土确诊病例4988例、无症状感染者22859例

12月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5046例。其中境外输入病例58例（广东15例，上海8例，福建8例，湖北8例，重庆4例，江苏3例，北京2例，内蒙古2例，浙江2例，四川2例，天津1例，辽宁1例，山东1例，陕西1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，福建1例）；本土病例4988例（广东2120例，北京1163例，重庆460例，四川259例，河南163例，福建122例，黑龙江106例，浙江84例，海南70例，山西55例，云南53例，陕西44例，内蒙古43例，上海41例，辽宁35例，贵州30例，江苏27例，山东26例，湖北23例，青海23例，湖南11例，吉林7例，安徽7例，新疆7例，河北4例，江西3例，天津2例），含683例由无症状感染者转为确诊病例（广东431例，重庆84例，浙江36例，北京29例，青海23例，福建20例，黑龙江19例，四川13例，河南6例，贵州5例，云南4例，江苏3例，安徽3例，海南3例，陕西2例，山西1例，山东1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3198例，其中境外输入病例84例，本土病例3114例（广东1158例，北京476例，重庆326例，河南274例，山西237例，四川102例，内蒙古77例，黑龙江70例，山东70例，云南46例，浙江37例，福建28例，河北26例，辽宁26例，陕西25例，江苏22例，新疆19例，湖南18例，吉林13例，海南10例，贵州9例，青海9例，安徽8例，西藏8例，上海6例，湖北5例，广西4例，天津2例，宁夏2例，江西1例），解除医学观察的密切接触者295532人，重症病例较前一日增加22例。

境外输入现有确诊病例599例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27890例，累计治愈出院病例27291例，无死亡病例。

截至12月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例42481例（其中重症病例128例），累计治愈出院病例297813例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例345529例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者14268918人，尚在医学观察的密切接触者1908640人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23016例，其中境外输入157例，本土22859例（重庆3708例，北京3503例，广东3421例，山西1569例，黑龙江1241例，陕西999例，四川882例，山东542例，上海536例，新疆533例，江苏473例，天津449例，云南441例，湖北415例，福建356例，贵州355例，青海348例，广西304例，内蒙古302例，辽宁289例，湖南279例，宁夏270例，浙江263例，吉林262例，安徽254例，河南194例，甘肃193例，河北180例，海南144例，江西98例，西藏35例，兵团21例）。

当日解除医学观察的无症状感染者35485例，其中境外输入154例，本土35331例（重庆14447例，广东6462例，北京1994例，河南1773例，吉林1369例，山西1148例，新疆1148例，甘肃773例，山东725例，四川654例，广西616例，天津520例，辽宁470例，江苏452例，河北385例，黑龙江309例，内蒙古302例，陕西287例，湖北285例，宁夏268例，青海194例，湖南133例，安徽132例，云南113例，江西93例，贵州81例，上海64例，浙江56例，海南36例，福建23例，西藏17例，兵团2例）；当日转为确诊病例686例（境外输入3例）；尚在医学观察的无症状感染者371140例（境外输入1783例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8845392例。其中，香港特别行政区465099例（出院100599例，死亡10826例），澳门特别行政区826例（出院791例，死亡6例），台湾地区8379467例（出院13742例，死亡14500例）。