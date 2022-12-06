北京新增本土确诊病例1163例、无症状感染者3503例

据北京卫健委官方微博消息，12月5日0时至24时，北京新增1163例本土确诊病例和3503例无症状感染者(含29例无症状感染者转确诊病例，其中2260例已通报)，无新增疑似病例，4223例隔离观察人员、414例社会面筛查人员；新增2例境外输入确诊病例和2例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院487例，解除医学观察的无症状感染者2015例。

【本土确诊病例】

确诊病例1至9：现住朝阳区；

确诊病例10至24：现住海淀区；

确诊病例25：现住丰台区；

确诊病例26至50：现住门头沟区；

确诊病例51至57：现住房山区；

确诊病例58至64：现住通州区；

确诊病例65至67：现住昌平区；

确诊病例68至77：现住怀柔区；

确诊病例78至85：现住平谷区；

确诊病例86、87：现住密云区；

确诊病例88：现住延庆区。

以上均为社会面筛查人员，12月5日诊断为确诊病例。

确诊病例89至105：现住东城区；

确诊病例106至152：现住西城区；

确诊病例153至386：现住朝阳区；

确诊病例387至527：现住海淀区；

确诊病例528至642：现住丰台区；

确诊病例643至711：现住石景山区；

确诊病例712至753：现住门头沟区；

确诊病例754至800：现住房山区；

确诊病例801至878：现住通州区；

确诊病例879至907：现住顺义区；

确诊病例908至1005：现住昌平区；

确诊病例1006至1009：现住大兴区；

确诊病例1010至1041：现住怀柔区；

确诊病例1042至1057：现住平谷区；

确诊病例1058至1071：现住密云区；

确诊病例1072至1076：现住延庆区；

确诊病例1077至1134：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月5日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1至3：现住东城区；

无症状感染者4至34：现住西城区；

无症状感染者35至72：现住朝阳区；

无症状感染者73至77：现住海淀区；

无症状感染者78至109：现住丰台区；

无症状感染者110至118：现住门头沟区；

无症状感染者119至205：现住房山区；

无症状感染者206至214：现住通州区；

无症状感染者215至226：现住顺义区；

无症状感染者227至248：现住昌平区；

无症状感染者249至291：现住大兴区；

无症状感染者292至301：现住怀柔区；

无症状感染者302至304：现住平谷区；

无症状感染者305：现住密云区；

无症状感染者306至323：现住延庆区；

无症状感染者324至326：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，12月5日诊断为无症状感染者。

无症状感染者327至425：现住东城区；

无症状感染者426至619：现住西城区；

无症状感染者620至1698：现住朝阳区；

无症状感染者1699至1830：现住海淀区；

无症状感染者1831至2101：现住丰台区；

无症状感染者2102至2125：现住石景山区；

无症状感染者2126至2155：现住门头沟区；

无症状感染者2156至2645：现住房山区；

无症状感染者2646至2756：现住通州区；

无症状感染者2757至2920：现住顺义区；

无症状感染者2921至3107：现住昌平区；

无症状感染者3108至3256：现住大兴区；

无症状感染者3257至3318：现住怀柔区；

无症状感染者3319至3338：现住平谷区；

无症状感染者3339至3345：现住密云区；

无症状感染者3346至3426：现住延庆区；

无症状感染者3427至3503：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月5日诊断为无症状感染者。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1：中国籍，11月29日从哈萨克斯坦到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月5日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，12月3日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月5日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。