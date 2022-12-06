北京做好定点医院和方舱医院心理保障 提升公众心理调适能力

据“北京发布”5日发布的微博消息，作为精神专科医院的北京回龙观医院增设抑郁症、睡眠障碍、老年精神病、儿童情绪障碍、心理障碍等多个疾病类别的周末门诊，满足患者周末就医需求，同时开通互联网诊疗平台，免费提供互联网用药咨询，满足复诊患者特别是行动不便及外地患者的复诊和用药需求。做好定点医院和方舱医院心理保障，并提升公众自我心理调适能力和心理健康素养。

北京回龙观医院作为精神专科医院，在医疗救治和防院感组的统筹下，科学谋划、精心组织，发挥专业优势，在做好正常医疗救治服务的同时，全力开展疫情期间公众心理调适：

一是做好疫情期间社会面心理问题调适。北京回龙观医院作为北京心理危机研究与干预中心和国家卫生健康委心理援助热线项目办，围绕各类人群心理疏导、心理康复、情绪管理、压力应对等方面，全力做好心理援助热线咨询，重点加大了对青少年、老年人及一线防疫人员的心理支持。疫情以来，接听来电咨询9万余人次，服务时长6万余小时，内容涉及焦虑、恐慌、抑郁、人际关系等问题。为解决部分患者到医院就诊不便的问题，开展线上健康科普，对常见精神障碍居家护理知识、精神科药物用药管理、疫情期间常见心理问题等，进行分类别、有针对性的科普宣传，有效提升了公众自我心理调适能力和心理健康素养。

二是做好精神心理障碍患者诊疗。北京回龙观医院门诊提供充足号源，保障门诊服务；畅通24小时急诊，落实首诊负责制。增设抑郁症、睡眠障碍、老年精神病、儿童情绪障碍、心理障碍等多个疾病类别的周末门诊，满足患者周末就医需求；开通互联网诊疗平台，提供线上预约、视频复诊、线上处方、快递送药到家、情绪减压百宝箱、生活便民箱、视频探视、出院随访等服务，免费提供互联网用药咨询，满足复诊患者特别是行动不便及外地患者的复诊和用药需求；加强预检分诊，靠前解释相关政策，化解潜在矛盾；为老年就医患者提供快速通道；建立精神障碍急重症患者救治绿色通道，对于涉及疫情风险的患者设立缓冲区接诊，做到急诊重症患者“应治尽治”。

三是针对性解决疫情期间心理问题。针对疫情防控一线人员面临工作强度大、工作时间长、感染风险增加、作息不规律、远离家人等压力，容易出现烦躁、紧张、焦虑、恐惧、愤怒、饮食睡眠失调、警觉性增加等应激反应，提出了接纳自我、情绪调解、劳逸结合、交流分享、适当运动、善于求助等自我压力调解措施，有效帮助一线防疫人员应对疫情心理危机。在当前疫情高位运行的情况下，部分市民心理受到冲击，产生焦虑、恐慌、失眠等症状。为缓解公众心理压力，回龙观医院结合实际，梳理了保持健康生活方式、均衡饮食、适度锻炼、减少接触负面信息等五个方面的自我调节提示。

四是做好定点医院和方舱医院心理保障。北京回龙观医院派出心理专家，驻点支援地坛医院、佑安医院和小汤山方舱医院、新国展方舱医院，对新冠肺炎感染者提供心理保障服务，特殊情况及时组织专家会诊。建立心理减压网上云课堂，每周一讲，开展心理减压调适课程，保障工作人员心理健康。