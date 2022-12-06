上海新增本土确诊病例41例、无症状感染者536例

据上海卫健委官方微信消息，2022年12月5日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例41例和无症状感染者536例，其中12例确诊病例和2例无症状感染者在社会面核酸检测中发现，29例确诊病例和534例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例8例和无症状感染者41例。

本土病例情况

2022年12月5日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例41例。治愈出院6例。

病例1、病例2，居住于浦东新区，

病例3，居住于长宁区，

病例4—病例6，居住于普陀区，

病例7、病例8，居住于闵行区，

病例9，居住于嘉定区，

病例10、病例11，居住于青浦区，

病例12，居住于奉贤区，

在社会面核酸检测中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(12月5日已发布)

病例13—病例20，居住于浦东新区，

病例21，居住于徐汇区，

病例22、病例23，居住于长宁区，

病例24，居住于静安区，

病例25、病例26，居住于普陀区，

病例27—病例30，居住于宝山区，

病例31—病例35，居住于嘉定区，

病例36—病例41，居住于松江区，

在隔离管控中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年12月5日0—24时，新增本土无症状感染者536例。

无症状感染者1，居住于徐汇区，

无症状感染者2，居住于松江区，

在社会面核酸检测中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(12月5日已发布)

无症状感染者3—无症状感染者130，居住于浦东新区，

无症状感染者131—无症状感染者157，居住于黄浦区，

无症状感染者158—无症状感染者176，居住于徐汇区，

无症状感染者177—无症状感染者200，居住于长宁区，

无症状感染者201—无症状感染者219，居住于静安区，

无症状感染者220—无症状感染者253，居住于普陀区，

无症状感染者254—无症状感染者277，居住于虹口区，

无症状感染者278—无症状感染者292，居住于杨浦区，

无症状感染者293—无症状感染者348，居住于闵行区，

无症状感染者349—无症状感染者379，居住于宝山区，

无症状感染者380—无症状感染者417，居住于嘉定区，

无症状感染者418—无症状感染者424，居住于金山区，

无症状感染者425—无症状感染者485，居住于松江区，

无症状感染者486—无症状感染者510，居住于青浦区，

无症状感染者511—无症状感染者529，居住于奉贤区，

无症状感染者530—无症状感染者536，居住于崇明区，

在隔离管控中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年12月5日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告8例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院6例，其中来自菲律宾1例，来自丹麦1例，来自马来西亚1例，来自英国1例，来自美国1例，来自俄罗斯1例。

病例1、病例2均为中国籍，病例1在西班牙留学，自西班牙出发，病例2在荷兰工作，自荷兰出发，病例1、病例2经法国转机，乘坐同一航班，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3为中国籍，在荷兰工作，自荷兰出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4为中国籍，在美国生活，自美国出发，经韩国转机，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在墨西哥工作，自墨西哥出发，经法国转机，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例6为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例7、病例8均为中国籍，在美国工作，自美国出发，经奥地利转机，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

8例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者58人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年12月5日0—24时，新增境外输入性无症状感染者41例。

无症状感染者1为中国籍，在韩国探亲，自韩国出发，于2022年11月25日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年11月26日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为韩国籍，在韩国生活，自韩国出发，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在德国生活，自德国出发，经芬兰转机，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为加拿大籍，在香港生活，自香港出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在荷兰工作，自荷兰出发，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，无症状感染者10为韩国籍，无症状感染者11、无症状感染者12均为美国籍，无症状感染者13为瑞典籍，无症状感染者9—无症状感染者13在韩国生活，自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者14为中国籍，在德国工作，自德国出发，经丹麦转机，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者15为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者16为中国籍，在新西兰留学，自新西兰出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17、无症状感染者18均为中国籍，无症状感染者17在加拿大生活，自加拿大出发，无症状感染者18在美国探亲，自美国出发，经加拿大转机，无症状感染者17、无症状感染者18乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者19为中国籍，在尼日尔工作，自尼日尔出发，经法国转机，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者20—无症状感染者22均为中国籍，在德国工作，自德国出发，经芬兰转机，乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者23为台湾居民，无症状感染者24为马来西亚籍，无症状感染者23、无症状感染者24在台湾地区生活，自台湾地区出发，乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者25为中国籍，在韩国工作，自韩国出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者26为中国籍船员，于2022年12月2日随船抵沪，抵沪后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者27为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者28、无症状感染者29均为中国籍，在美国生活，自美国出发，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者30、无症状感染者31均为中国籍，无症状感染者30在斯洛伐克工作，自斯洛伐克出发，经匈牙利转机，无症状感染者31在匈牙利探亲，自匈牙利出发，无症状感染者30、无症状感染者31乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者32、无症状感染者33均为中国籍，无症状感染者32在英国留学，无症状感染者33在英国工作，无症状感染者32、无症状感染者33自英国出发，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者34为中国籍，在新西兰工作，自新西兰出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者35、无症状感染者36均为中国籍，无症状感染者35在英国留学，自英国出发，无症状感染者36在意大利工作，自意大利出发，无症状感染者35、无症状感染者36经奥地利转机，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者37为中国籍，在马来西亚生活，自马来西亚出发，经新加坡转机，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者38、无症状感染者39均为中国籍，无症状感染者38在美国留学，无症状感染者39在美国探亲，无症状感染者38、无症状感染者39自美国出发，乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者40为中国籍，在俄罗斯工作，自俄罗斯出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者41为中国籍，在美国工作，自美国出发，于2022年12月4日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

41例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者612人，均已落实集中隔离观察。

2022年12月5日0—24时，解除医学观察无症状感染者109例，其中本土无症状感染者64例，境外输入性无症状感染者45例。

2022年7月3日0时至2022年12月5日24时，累计本土确诊536例，治愈出院295例，在院治疗265例，死亡0例；无症状感染者4571例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年12月5日24时，累计境外输入性确诊病例5711例，出院5651例，在院治疗60例。现有待排查的疑似病例0例。