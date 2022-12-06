请“吴球”给今人看看病（新视野）

古书里讲过这样一个故事。一个人在亲戚家喝酒，喝醉了，半夜起来口渴，四下里找不到水，见石槽里有水，就舀了一碗喝了。第二天醒来，他看到石槽里都是红色小虫子，好像肚子里也有了蛆虫一样，肠胃很不舒服。天天都在胡思乱想，这个人就病了。

名医吴球去给他看病，知道他的病是因疑而起，就找来一些红线，剪成一断一断，好像红色小虫一样，与巴豆、米饭搅和在一起，让病人在黑灯瞎火的屋子里吃了，然后在便盆里倒入不少水。很快，病人泻出了很多东西在便盆里。吴球打开窗户让病人看，病人心情大好，调理了半月就痊愈了。

心病尤需心药治。吴球治心病的做法，是典型的精神疗法。此外，杯弓蛇影、檄愈头风等成语里讲的都是此类治心病的故事。古人有心病的人挺多，今天有心病的人也不少。比如有的人焦虑抑郁，很多情况下其实也是被莫须有的事情困扰，不能有针对性地解除疑虑而导致心病加重。这与社会上对心理健康重要性的认识不足有关，心理健康科普工作亟待加强。

在这方面，中医药大有用武之地。一方面，可以推动其与现代心理学理论及技术融合发展，为公众提供符合我国国情、文化特点和价值观的心理健康技术；另一方面，也可以充分发挥中医药在心理健康服务中的作用，加强中医院相关科室建设和人才培养，促进中医心理学发展，请“吴球”给今人看看心病。这也是中医药传承、创新、发展的题中应有之义，不是吗？