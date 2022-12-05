四川省成都市第七人民医院副院长陈维永：以患者需求为导向完善呼吸学科整体建设

“临床专科建设是公立医院高质量发展的基石。”四川省成都市第七人民医院副院长陈维永近日做客人民健康推出的“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列节目时提出，要以患者需求为导向，深入临床研究，加强人才队伍建设，提升区域间医疗机构同质化水平，完善呼吸学科整体建设。

陈维永说，加强专科建设不仅可以提高医务工作者的诊疗技术，也能促进公立医院提升医疗质量安全，为患者提供更多诊疗新模式。专科建设需要从院级重点学科抓起，要在人才引进及培养、设备技术提升以及创新等方面优先考虑、重点培育，逐步将院级重点学科向市级、省级甚至国家级重点学科培养。公立医院高质量发展需要坚持以临床需求为导向，在诊疗过程中对于现有治疗手段无法解决的问题就需要通过开展临床研究、科研的方式来进一步深入探讨，尤其是在新药和新技术方面，要进一步深入临床研究，证实新款药物和技术的临床作用，让更多患者获益。

“基层社区卫生服务中心承担了大量慢病管理工作，但很多基层工作者并不是专科医生。”陈维永说，肿瘤是较为特殊的病种，很多基层在肿瘤患者的日常慢病管理方面做的依然不够。他认为，三级公立医院要积极介入社区卫生服务中心，以分层管理的形式，针对肿瘤相关专科性比较强的病种，由上级医院为患者提供管理建议。此外，区域内不同等级医院对疾病的认识和诊疗能力方面存在差异，可以通过各地区质控中心加强质控规范标准培训，强化督查，助力同质化水平的提升。远程会诊、分级诊疗中的双向转诊也是提升同质化水平的重要方式，可以通过远程会诊的方式加强学术交流。在上级医院下转患者的过程中也能提升下级医院对疾病管理的认识。“要真正达到同质化水平需要在人、财、物各方面都进行互通，上级医疗机构要将优质医疗资源更进一步下沉”。

“临床专科建设离不开专业人才。”陈维永说，学科带头人是专科发展的重要方面，可以从优秀人才中培养重点学科带头人，将优秀人才送出去进修，强化人才梯队建设，制定相应培养和奖励机制。他提到，新冠肺炎疫情为呼吸及危重症学科发展带来机遇的同时，也带来了不少挑战。当前我国一些疾病病种结构正在发生变化，随着越来越多居民开始注意佩戴口罩，也降低了哮喘、慢阻肺等疾病的发病率，医院的研究方向可以进行适当调整，比如，进一步强化肺部肿瘤、呼吸危重症等学科的能力提升，完善呼吸学科整体建设。