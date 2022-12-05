上海新增本土确诊病例41例、无症状感染者524例

据上海卫健委官方微信消息，2022年12月4日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例41例和无症状感染者524例，其中4例确诊病例和7例无症状感染者在社会面核酸检测中发现，37例确诊病例和517例无症状感染者在隔离管控中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例5例和无症状感染者57例。

本土病例情况

2022年12月4日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例41例。治愈出院6例。

病例1、病例2，居住于浦东新区，

病例3、病例4，居住于奉贤区，

在社会面核酸检测中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。(12月4日已发布)

病例5—病例7，居住于浦东新区，

病例8、病例9，居住于徐汇区，

病例10、病例11，居住于长宁区，

病例12—病例24，居住于静安区，

病例25，居住于普陀区，

病例26、病例27，居住于虹口区，

病例28—病例30，居住于闵行区，

病例31，居住于宝山区，

病例32，居住于嘉定区，

病例33，居住于金山区，

病例34—病例38，居住于松江区，

病例39、病例40，居住于青浦区，

病例41，居住于奉贤区，

在隔离管控中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年12月4日0—24时，新增本土无症状感染者524例。

无症状感染者1，居住于黄浦区，

无症状感染者2，居住于徐汇区，

无症状感染者3，居住于长宁区，

无症状感染者4，居住于静安区，

无症状感染者5，居住于宝山区，

无症状感染者6、无症状感染者7，居住于嘉定区，

在社会面核酸检测中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。(12月4日已发布)

无症状感染者8—无症状感染者146，居住于浦东新区，

无症状感染者147—无症状感染者176，居住于黄浦区，

无症状感染者177—无症状感染者194，居住于徐汇区，

无症状感染者195—无症状感染者206，居住于长宁区，

无症状感染者207—无症状感染者217，居住于静安区，

无症状感染者218—无症状感染者245，居住于普陀区，

无症状感染者246—无症状感染者269，居住于虹口区，

无症状感染者270—无症状感染者298，居住于杨浦区，

无症状感染者299—无症状感染者371，居住于闵行区，

无症状感染者372—无症状感染者402，居住于宝山区，

无症状感染者403—无症状感染者425，居住于嘉定区，

无症状感染者426—无症状感染者437，居住于金山区，

无症状感染者438—无症状感染者473，居住于松江区，

无症状感染者474—无症状感染者495，居住于青浦区，

无症状感染者496—无症状感染者519，居住于奉贤区，

无症状感染者520—无症状感染者524，居住于崇明区，

在隔离管控中发现，经疾控中心复核结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年12月4日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告5例境外输入性新冠肺炎确诊病例。治愈出院6例，其中来自菲律宾2例，来自德国2例，来自日本1例，来自法国1例。

病例1为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年11月26日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在埃塞俄比亚工作，自埃塞俄比亚出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3、病例4均为中国籍，病例3在波兰工作，自波兰出发，经法国转机，病例4在法国工作，自法国出发，病例3、病例4乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例5为中国籍，在日本工作，自日本出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

5例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者84人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年12月4日0—24时，新增境外输入性无症状感染者57例。

无症状感染者1为日本籍，在日本生活，自日本出发，于2022年11月25日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者2为中国籍，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年11月26日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者3为英国籍，在英国生活，自英国出发，于2022年11月27日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者4为中国籍，在香港探亲，自香港出发，于2022年11月27日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者5为中国籍，在韩国工作，自韩国出发，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者6为中国籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者7为中国籍，在意大利生活，自意大利出发，经德国转机，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者8为中国籍，在美国探亲，自美国出发，于2022年11月28日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者9为中国籍，在英国留学，自英国出发，经法国转机，无症状感染者10为法国籍，在法国工作，自法国出发，无症状感染者9、无症状感染者10乘坐同一航班，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者11为中国籍，在埃塞俄比亚工作，自埃塞俄比亚出发，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者12为美国籍，在美国生活，无症状感染者13—无症状感染者16均为中国籍，无症状感染者13在美国探亲，无症状感染者14—无症状感染者16在美国生活，无症状感染者12—无症状感染者16自美国出发，乘坐同一航班，于2022年11月29日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者17为中国籍，在加拿大探亲，自加拿大出发，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者18为中国籍，在荷兰工作，自荷兰出发，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者19为美国籍，无症状感染者20—无症状感染者24均为中国籍，无症状感染者19在美国生活，自美国出发，经韩国转机，无症状感染者20在瑞典生活，自瑞典出发，经韩国转机，无症状感染者21在韩国探亲，自韩国出发，无症状感染者22—24在韩国工作，自韩国出发，无症状感染者19—24乘坐同一航班，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者25为中国籍，在日本生活，自日本出发，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者26为中国籍，在澳大利亚工作，自澳大利亚出发，于2022年11月30日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者27为台湾居民，在台湾地区工作，自台湾地区出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者28为日本籍，在日本探亲，自日本出发，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者29、无症状感染者30均为中国籍，无症状感染者31为克罗地亚籍，无症状感染者29在巴西工作，自巴西出发，经德国转机，无症状感染者30在德国工作，自德国出发，无症状感染者31在德国探亲，自德国出发，无症状感染者29—无症状感染者31乘坐同一航班，于2022年12月1日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者32、无症状感染者33均为中国籍，无症状感染者32在墨西哥工作，自墨西哥出发，经美国转机，无症状感染者33在美国探亲，自美国出发，无症状感染者32、无症状感染者33乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者34为加拿大籍，无症状感染者35—无症状感染者40均为中国籍，无症状感染者34在阿联酋工作，自阿联酋出发，经法国转机，无症状感染者35在玻利维亚工作，自玻利维亚出发，经秘鲁、法国转机，无症状感染者36在阿尔及利亚工作，自阿尔及利亚出发，经法国转机，无症状感染者37在瑞士工作，自瑞士出发，经法国转机，无症状感染者38在英国探亲，自英国出发，经法国转机，无症状感染者39、无症状感染者40在法国工作，自法国出发，无症状感染者34—无症状感染者40乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者41—无症状感染者46均为中国籍，无症状感染者41在意大利工作，自意大利出发，无症状感染者42—无症状感染者46在德国工作，自德国出发，无症状感染者41—无症状感染者46经芬兰转机，乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者47为台湾居民，在台湾地区探亲，自台湾地区出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者48为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者49为中国籍，在韩国留学，无症状感染者50为美国籍，在韩国工作，无症状感染者49、无症状感染者50自韩国出发，乘坐同一航班，于2022年12月2日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者51—无症状感染者55均为中国籍，无症状感染者51—无症状感染者54在德国工作，自德国出发，经匈牙利转机，无症状感染者55在匈牙利工作，自匈牙利出发，无症状感染者51—无症状感染者55乘坐同一航班，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者56为中国籍，在英国工作，自英国出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

无症状感染者57为中国籍，在新加坡工作，自新加坡出发，于2022年12月3日抵达上海浦东国际机场，入境后即被集中隔离观察，其间例行核酸检测异常。经排查，区疾控中心新冠病毒核酸检测结果为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为无症状感染者。

57例境外输入性无症状感染者已转至定点医疗机构医学观察，已追踪同航班密切接触者748人，均已落实集中隔离观察。

2022年12月4日0—24时，解除医学观察无症状感染者141例，其中本土无症状感染者91例，境外输入性无症状感染者50例。

2022年7月3日0时至2022年12月4日24时，累计本土确诊495例，治愈出院289例，在院治疗230例，死亡0例；无症状感染者4035例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年12月4日24时，累计境外输入性确诊病例5703例，出院5645例，在院治疗58例。现有待排查的疑似病例0例。