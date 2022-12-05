北京新增本土确诊病例1021例、无症状感染者2731例

据北京卫健委官方微博消息，12月4日0时至24时，北京新增1021例本土确诊病例和2731例无症状感染者(含14例无症状感染者转确诊病例，其中1695例已通报)，无新增疑似病例，3471例隔离观察人员、267例社会面筛查人员；新增10例境外输入确诊病例和11例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院682例，解除医学观察的无症状感染者2473例。

【本土确诊病例】

确诊病例1：现住东城区；

确诊病例2至4：现住西城区；

确诊病例5至13：现住朝阳区；

确诊病例14至22：现住海淀区；

确诊病例23至25：现住丰台区；

确诊病例26：现住门头沟区；

确诊病例27至30：现住通州区；

确诊病例31至34：现住昌平区；

确诊病例35：现住大兴区；

确诊病例36：现住怀柔区；

确诊病例37至45：现住平谷区；

确诊病例46至50：现住密云区；

确诊病例51至69：现住延庆区。

以上均为社会面筛查人员，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例70至92：现住东城区；

确诊病例93至124：现住西城区；

确诊病例125至426：现住朝阳区；

确诊病例427至539：现住海淀区；

确诊病例540至580：现住丰台区；

确诊病例581至645：现住石景山区；

确诊病例646至690：现住门头沟区；

确诊病例691至714：现住房山区；

确诊病例715至817：现住通州区；

确诊病例818至846：现住顺义区；

确诊病例847至900：现住昌平区；

确诊病例901至911：现住大兴区；

确诊病例912至930：现住怀柔区；

确诊病例931至944：现住平谷区；

确诊病例945至958：现住密云区；

确诊病例959至992：现住延庆区；

确诊病例993至1007：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月4日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1至3：现住东城区；

无症状感染者4至22：现住西城区；

无症状感染者23至60：现住朝阳区；

无症状感染者61至66：现住海淀区；

无症状感染者67至95：现住丰台区；

无症状感染者96至120：现住房山区；

无症状感染者121至127：现住通州区；

无症状感染者128至131：现住顺义区；

无症状感染者132至155：现住昌平区；

无症状感染者156至179：现住大兴区；

无症状感染者180至184：现住怀柔区；

无症状感染者185至187：现住平谷区；

无症状感染者188至196：现住密云区；

无症状感染者197、198：现住延庆区。

以上均为社会面筛查人员，12月4日诊断为无症状感染者。

无症状感染者199至262：现住东城区；

无症状感染者263至354：现住西城区；

无症状感染者355至1320：现住朝阳区；

无症状感染者1321至1432：现住海淀区；

无症状感染者1433至1621：现住丰台区；

无症状感染者1622至1690：现住石景山区；

无症状感染者1691至1723：现住门头沟区；

无症状感染者1724至1943：现住房山区；

无症状感染者1944至2062：现住通州区；

无症状感染者2063至2191：现住顺义区；

无症状感染者2192至2350：现住昌平区；

无症状感染者2351至2591：现住大兴区；

无症状感染者2592至2614：现住怀柔区；

无症状感染者2615至2621：现住平谷区；

无症状感染者2622至2651：现住密云区；

无症状感染者2652、2653：现住延庆区；

无症状感染者2654至2731：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，12月4日诊断为无症状感染者。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1：中国籍，11月28日从哈萨克斯坦到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例2、9：中国籍，11月30日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，12月2日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，12月2日从埃塞俄比亚到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例5、6：中国籍，11月26日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例7、8：中国籍，12月3日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

确诊病例10：中国籍，12月3日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，12月4日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

科学规范佩戴口罩是预防新冠病毒感染的有效措施之一。在室内外人员密集场所时，乘坐厢式电梯和飞机、火车、地铁、公交车等公共交通工具时，在餐厅、食堂处于非进食状态时，在医院就诊、陪护、进行核酸检测时，以及出现呼吸道症状时，均应规范佩戴口罩，尤其是老年人和有基础性疾病患者，建议外出全程正确佩戴口罩。请广大市民朋友增强防护意识，严格遵守各项防疫规定，科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离。老年人、婴幼儿、孕产妇和有基础病的重点人群，抵抗力较低，应减少外出，尽量不到人员密集的公共场所，不串门、不聚会，远离有发热和咳嗽的人群，做好手卫生，如身体出现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状，及时规范就医。