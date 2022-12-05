为户外劳动者提供便利服务

“这个驿站真不错，跑外卖累了可以休息，还可以充电，特别方便” “热乎乎的姜茶下肚，立马感觉胃里和身上都暖和不少，太暖心了”……虽是寒冬时节，走进天津市红桥区咸阳北路街道红旗社区红色先锋驿站，里面暖意融融，一些来自社区周边的环卫工人、外卖和快递小哥，在这里歇脚、充电。

空调、桌椅、饮水机、急救药箱、无线网络、图书架，日常用品一应俱全；厚棉衣、姜茶、暖贴，御寒物资齐备。“让寒冬变得温暖，让广大户外劳动者有个御寒、加油的驿站。” 社区党委书记、居委会主任李济城说，小小的驿站关乎户外劳动者的幸福指数，一定要悉心尽力做好。

一个多月前，由红桥区总工会联合咸阳北路街道红旗社区提升改造的户外劳动者驿站重新投入使用。据红桥区委副书记靳凡介绍，改造后的驿站命名为红色先锋驿站，一方面为户外劳动者提供刚需物品，包括饮用水、急救药箱、微波炉、手机充电设备、无线网络等，同时安装电动车充电桩，保证小哥始终“电满满”；另一方面以公益服务为主要内容，包括读书、理发、义诊等特色服务以及法律咨询、矛盾调解等生活服务，提升户外劳动者的幸福感。近期，这里还开展形式多样的党的二十大精神微宣讲，大家一起学报告、看演出、参加知识竞赛等，在火热的学习氛围中感悟党的为民初心，坚定听党话、跟党走的信念。

“感觉得到了更多尊重和关怀，特别有归属感和幸福感。我也经常和同事们说，累了可以来这里歇脚，还能给大脑‘充电’。”快递员安红说。

据了解，该服务站周一至周日全天开放，有专人负责环境清洁、物资补充等工作，确保户外劳动者时刻感受到“家”的温暖。

“有标志、有标识、有专人负责、有应急物资、有活动阵地、有学习资料”……据咸阳北路街道党工委书记丁庆波介绍，红色先锋驿站按照“六有”原则，用心建设，旨在有效解决新就业群体的“燃眉之急”和“后顾之忧”。

咸阳北路街道党工委充分发挥社区党群服务中心服务功能，坚持党建带工建、服务促凝聚，为户外劳动者打造暖心服务阵地。整合全街资源、“以站带点”提升，在街域其他社区党群服务中心配套建设16个服务点，通过“收集微心愿—发放联系卡—领办微心愿”，发布“标准化+个性化”服务清单，精准对接新就业群体饮水、充电、休息等9大类需求，延伸劳动维权、相亲交友、政策咨询、学习培训等4大类功能，实现社区服务全覆盖。

“这几天有寒潮，大风降温，我们加紧准备更多暖贴、厚棉衣等御寒物品，让户外劳动者过一个‘暖冬’。”李济城说。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 13 版）