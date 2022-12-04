哈尔滨：逛商场、去单位、坐公交不再查验核酸

12月3日21时40分许，哈尔滨市应对新冠肺炎疫情工作指挥部发布关于进一步优化调整疫情防控措施的通知。通知称，为全面、准确、完整贯彻落实国家第九版防控方案和二十条优化措施，科学精准做好疫情防控各项工作，经省市专家组研判，市指挥部决定，自即日起，进一步优化调整疫情防控措施。

将离哈人员需持48小时内两次核酸检测阴性证明调整为48小时内一次核酸检测阴性证明。

市民群众进入经营场所和单位、乘坐市内公共交通工具，需严格落实“扫码、测温、戴口罩”(公交车、网约车、出租车无需测温)，查验“龙江健康码”绿码，不再查验核酸检测阴性证明。

扎实做好哈达、龙园、农都、润恒、红旗五大农产品批发市场疫情防控工作，进入人员需严格落实“扫码、测温、戴口罩”，查验48小时内核酸检测阴性证明。其他防疫要求按行业主管部门规定执行。

市民群众到医疗机构就诊时，需严格落实“扫码、测温、戴口罩”，查验48小时内核酸检测阴性证明。对于3岁以下婴幼儿可免于核酸查验，仅查验陪诊人员核酸检测阴性证明。对于急危重症患者，不得因无核酸结果拒诊或延误救治，可在进行紧急救治同时进行新冠抗原及核酸检测。

各区县(市)要按照就近就便原则，合理设置核酸采样点，方便市民群众“愿检自检”需求。(记者 李文学)