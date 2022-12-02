时评：快封快解 应解尽解

近日，北京市朝阳区宣布陆续解封符合条件的高风险区域363个，广州、昆明等地也发布了解除一些地方临时管控区的公告。各地在封控管理中积极落实“快封快解、应解尽解”要求，努力减少疫情对经济社会发展和群众生产生活的影响。

“快封快解、应解尽解”是坚持科学精准防控的应有之义，是高效统筹疫情防控和经济社会发展的必然要求。“快封”是为了迅速遏制疫情扩散蔓延，“快解”是为了最大限度减少疫情带来的不便。

“快封快解”考验的是干部担当和水平。部分地方防控措施中存在的简单化、层层加码、“一刀切”等现象，就与管理水平直接相关。疫情防控形势越是严峻复杂，越要发扬敢于斗争、勇于担当的精神，不断提高治理能力，在确保风险可控的情况下，把该管住的管住，该放的放开。

“快封快解”也提出了更高的工作要求，要在科学精准上进一步下功夫。“快封快解”的核心是一个“快”字，把疫情当作命令，发现苗头即刻行动，摸清情况、处置到位、排除隐患，给“快解”创造条件。一旦条件成熟，便可应解尽解，把疫情范围压到最小，影响降至最低。

要做到“快封快解”，群众也要充分认识到，疫情防控也是自己的事儿。封控时积极配合，解封后不减责任，做好自己健康的“直接责任人”，守护家人和邻里的健康安全，守卫共同的美好家园。疫情依然严峻，但积极信号不断传来。坚持科学精准防控，坚持以快制快，我们一定能够积小胜为大胜，打赢这场疫情防控攻坚战。