广东广州：有序推进复工复产

本报广州12月1日电（记者吴春燕、唐一歌）记者从日前举行的广州疫情防控新闻发布会上获悉，为扎实做好防疫情和稳经济“双统筹”工作，广州将持续动态调整防控措施。

广州市卫健委副主任、新闻发言人张屹介绍，28日起，对于疫情最为集中的广州市海珠区，落实分片区、分类施策。目前，海珠区部分区域已有序恢复公共交通、自驾出行、外卖服务，党政机关、企事业单位有序恢复正常工作秩序。同时，海珠区开展“无疫社区”“无疫网格”创建工作，已有10余个网格达到创建标准，经专家综合研判“应解尽解”。

在推进复工复产方面，海珠区试行“闭环泡泡”方式，逐步推进中部管控区域内非高风险区企业的复工复产。符合条件的企业，即日起可凭企业“集体码”申请证明、疫情防控及应急处置预案、员工“白名单”、闭环管理方案等规定的资料，通过线上申报方式，申请闭环生产。其中，返岗人员在500人以上（含500人）的企事业单位，可向各行业主管部门申请；返岗人员在500人以下的企事业单位，可向属地街道申请。审核部门在收齐资料后，2日内反馈审核结果。

广州市海珠区副区长张永良介绍，琶洲人工智能与数字经济试验区等东部非管控区域正在有序复工复产。目前，琶洲已投入使用的28栋重点楼宇中，企业总体复工率为51%，重点企业复工人数超2000人。同时，9家制造业企业已明确提出复工复产申请，纳入“白名单”员工超过700人。