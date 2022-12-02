广州：分类实施核酸检测 鼓励家庭自备抗原试剂盒

科技日报广州12月1日电 （记者叶青）1日，在广州市疫情防控新闻发布会上，广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹表示，分类实施核酸检测，对不同的人群采取不同的核酸检测策略。

11月30日，广州市优化防控措施，提出科学精准划定高风险区、精准开展流行病学调查、做好密切接触者的隔离管理、科学开展核酸检测、加快疫苗接种5条措施。在此基础上，广州进一步对核酸检测作出具体要求。张屹介绍，按照第九版防控方案确定的范围，对风险岗位、重点人员开展规定频次的核酸检测，面向跨省流动人员开展“落地检”。根据市民出行、就医等日常需求，做好核酸“按需检测”服务保障。各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况，合理设置一定数量的便民采样点；鼓励家庭自备抗原试剂盒。

“解封并不意味着解防。总的来说，新形势和新任务对疫情防控提出了更高的要求，需要检测更科学、处置更精准。”广州市疾病预防控制中心党委书记、新闻发言人张周斌表示，对于核酸检测而言，不按行政区域开展全员核酸检测不代表不开展核酸检测，而是优化为对风险岗位、重点人群分类开展固定频次的检测；对重点机构开展抽样检测；对工作生活有需要的市民开展便民检测。“其实就是用监测的思维和便民的手段，筑牢第一道防线，实现疫情的早发现”。