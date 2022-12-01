北京新增1023例本土确诊病例、4020例无症状感染者

中新网12月1日电 据北京卫健委官方微博消息，11月30日0时至24时，北京新增1023例本土确诊病例和4020例无症状感染者(含37例无症状感染者转确诊病例，其中2378例已通报)，无新增疑似病例，4650例隔离观察人员、356例社会面筛查人员；新增12例境外输入确诊病例和15例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院326例，解除医学观察的无症状感染者848例。

【本土确诊病例】

确诊病例1至4：现住东城区；

确诊病例5：现住西城区；

确诊病例6至13：现住朝阳区；

确诊病例14至20：现住海淀区；

确诊病例21至26：现住丰台区；

确诊病例27至33：现住石景山区；

确诊病例34至47：现住门头沟区；

确诊病例48至51：现住房山区；

确诊病例52、53：现住通州区；

确诊病例54至61：现住昌平区；

确诊病例62：现住大兴区；

确诊病例63：现住怀柔区；

确诊病例64：现住平谷区；

确诊病例65、66：现住密云区；

确诊病例67至70：现住延庆区；

确诊病例71至84：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例85至125：现住东城区；

确诊病例126至131：现住西城区；

确诊病例132至454：现住朝阳区；

确诊病例455至508：现住海淀区；

确诊病例509至542：现住丰台区；

确诊病例543至579：现住石景山区；

确诊病例580至617：现住门头沟区；

确诊病例618至633：现住房山区；

确诊病例634至793：现住通州区；

确诊病例794至797：现住顺义区；

确诊病例798至867：现住昌平区；

确诊病例868至882：现住大兴区；

确诊病例883至895：现住怀柔区；

确诊病例896至905：现住平谷区；

确诊病例906至917：现住密云区；

确诊病例918至939：现住延庆区；

确诊病例940至986：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月30日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1至6：现住东城区；

无症状感染者7至13：现住西城区；

无症状感染者14至75：现住朝阳区；

无症状感染者76至80：现住海淀区；

无症状感染者81至123：现住丰台区；

无症状感染者124至139：现住石景山区；

无症状感染者140至153：现住门头沟区；

无症状感染者154至165：现住房山区；

无症状感染者166至179：现住通州区；

无症状感染者180至220：现住昌平区；

无症状感染者221至248：现住大兴区；

无症状感染者249、250：现住怀柔区；

无症状感染者251：现住平谷区；

无症状感染者252至255：现住密云区；

无症状感染者256至272：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，11月30日诊断为无症状感染者。

无症状感染者273至350：现住东城区；

无症状感染者351至379：现住西城区；

无症状感染者380至1970：现住朝阳区；

无症状感染者1971至2025：现住海淀区；

无症状感染者2026至2140：现住丰台区；

无症状感染者2141至2237：现住石景山区；

无症状感染者2238至2267：现住门头沟区；

无症状感染者2268至2430：现住房山区；

无症状感染者2431至3024：现住通州区；

无症状感染者3025至3059：现住顺义区；

无症状感染者3060至3451：现住昌平区；

无症状感染者3452至3886：现住大兴区；

无症状感染者3887至3900：现住怀柔区；

无症状感染者3901至3921：现住平谷区；

无症状感染者3922至3936：现住密云区；

无症状感染者3937：现住延庆区；

无症状感染者3938至4020：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月30日诊断为无症状感染者。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1：中国籍，11月22日从英国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例2：韩国籍，11月26日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国台湾籍，11月25日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，11月26日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例5：中国籍，11月26日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国籍，11月26日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例7、9至11：中国籍，11月20日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例8：中国香港籍，11月23日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

确诊病例12：中国籍，11月28日从韩国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月30日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。