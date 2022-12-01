福建福州：全天值守 快速回应诉求

本报福州11月30日电（记者冯家照、高建进）“疫情进入关键期，党员干部齐上阵，个人防护须谨慎。”28日上午，福州市鼓楼区各小区门口的宣传喇叭，正在播放区里统一制作的防疫顺口溜，提醒社区居民做好个人防护，紧绷疫情防控这根弦。

10月底以来，福州市疫情多点散发，疫情防控形势严峻。随着疫情防控进入集中攻坚期，福州市从11月16日开始将最小作战单元定位在小区内，把下沉干部落在小区上，快速激活小区（自然村）4893个党支部的抗疫功能。同时，在老旧街巷小区、散居楼栋，全面推行党员街巷长、楼栋长、网格员“两长一员”机制，建立健全楼栋党小组3265个，配备小区楼栋长1.6万人，把党的组织和党的工作有效延伸到群众家门口。此外，福州还建立了“街道（乡镇）、社区（村）、小区（自然村）、楼栋”的四级网格化防控信息群1.2万个，通过网格化管理、精细化服务、信息化支撑，推动疫情防控更加精准、基层治理更加高效、群众生活更加便利。

“阿姨您好，欢迎回家。最近福州疫情尚未结束，您一定要做好防护哦！”

在福州市鼓楼区华大街道屏山社区华屏苑小区门口，记者看到，身穿红色马甲的志愿者们正在有序引导居民扫码测温进入小区，向居民宣传最新防疫政策。

据悉，福州市在各小区周围设立了核酸检测点，在各小区门口设置疫情防控志愿服务先锋岗，并下派人员进入小区，实行24小时值班值守，做好摸排、巡逻以及重点人员转运管控等工作，同时安排专人接听社区热线，以最快速度回应群众诉求。