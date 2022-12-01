让疫情防控有温度更精准

本报北京11月30日电（记者崔兴毅）当前，全国疫情总体呈较快发展态势，波及面广，部分地方出现了疫情规模性反弹的风险，一些地方面临抗疫3年以来最复杂、最严峻的形势。国家疾控局监督一司司长程有全日前表示，近期群众反映的问题主要不是针对疫情防控本身，而是集中在防控措施简单化、层层加码、“一刀切”、忽视群众诉求等方面。

“长期封控不仅极大影响人民群众的正常生产生活秩序，还容易造成焦虑情绪，引发生活困难，这种情况必须予以纠偏和避免。”程有全强调，原则上，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区域划定范围，但要及时通过核酸筛查和疫情研判，快封快解。

“对风险人员的判定要以现场流调为依据，不得通过时空伴随扩大范围，造成大面积的‘误伤’，以最大限度降低因疫情给群众带来的不便。”程有全介绍，各地已经成立了整治层层加码工作专班，国务院联防联控机制综合组每天都在进行调度，对于各地网民、人民群众反映的各种问题，进行积极有效回应，并转交给有关地方予以推动解决。

从目前新冠肺炎临床医疗救治的实践看，有重症倾向人群主要包括老年人、有基础性疾病的患者和没有接种疫苗的人群。国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组日前也印发了《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60~79岁人群接种率。

针对老年人行动不便等问题，国家疾控局卫生免疫司司长夏刚表示，除了延续前期行之有效的各种便民措施外，设立老年人的绿色通道、临时接种点、使用流动接种车，最大限度地为老年人提供便利。

夏刚特别强调，各地可以选派诊疗和接种经验丰富的医务人员组建接种小分队，为失能和半失能的老年人提供上门接种服务，认真细致地对老年人做好解释，耐心回答老年人的询问，关注老年人的身体状况。