加强家庭在儿童青少年近视防控中的作用

提案人：全国政协委员王宁利

案由：我国实施“双减”政策，构建了儿童青少年眼健康筛查防控网络，主动增加儿童青少年户外活动时间，积极开展眼健康科普教育活动，近视防控工作取得了一定成绩。政府及社会力量在近视防控方面的措施主要落实在校园，而儿童青少年总体在校时间仅占全部时间的一部分。因此，要提升家庭和家长在儿童青少年近视防控中的地位和作用。

建议：主动检测学龄前儿童的远视储备量。学龄前儿童近视防控的重点是防止远视储备量过早过快消耗，这样可以延缓孩子出现近视甚至不出现近视，明显降低近视发生率，同时也可以使高度近视的发生概率大大下降。利用医学设备，精确检测儿童远视储备量，及时调整近视防控手段，尽可能防止孩子近视的发生，或者尽可能延后孩子发生近视的年龄，这是预防近视发生的很好的基础性工作。

12岁以下儿童建议利用假期进行散瞳验光。12岁以下儿童进行视力测量时，为了解孩子眼睛的真实度数，需要进行散瞳验光。散瞳后出现的畏光、眼花、看不清近处等症状都是暂时的，不会对孩子眼睛造成伤害，相反这更是一个让眼睛充分休息的机会。

为孩子营造良好的近视防控环境。6岁以下儿童尽可能避免使用电子产品，减少孩子近距离过度用眼时间。家长应严格控制孩子每天观看电子屏幕的时间，年纪越小观看时间要越短。现在很多儿童游乐设施以及运动场馆都设置在购物商场内，室内环境阻隔了自然光线，不利于儿童眼睛的生长发育，容易导致近视过早发生，建议把室内的运动搬到室外去，尽可能让孩子在户外活动。

培养孩子积极健康的生活方式。培养孩子亲近自然、热爱运动的良好习惯，大量的户外运动是保护孩子眼睛的最佳良药。大量甜食摄入会加速眼轴生长，加快近视。因此，饮食上要注重营养搭配，尽量避免过多糖分摄入，多吃富含膳食纤维的绿叶蔬菜，以及富含叶黄素的胡萝卜等食物，对保护眼睛健康有积极的作用。保证每日9—10小时的睡眠时间，每日规律、充足的睡眠能够保证孩子身体昼夜节律，维持体内激素分泌稳定，减缓眼轴快速生长。

（文 阳整理）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 18 版）