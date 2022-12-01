直播预告：多学科融合诊疗模式和科研创新相结合

为深入贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》要求，充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用，人民健康推出“加强临床专科建设 推动公立医院高质量发展”系列对话节目，邀请业内专家建言献策。

12月2日14:00至15:00，苏州大学附属儿童医院党委书记汪健将以“多学科融合诊疗模式和科研创新相结合”为主题进行交流和探讨，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

汪健，主任医师，教授，博士生导师。苏州大学附属儿童医院党委书记，苏州大学儿科临床研究院常务副院长、江苏省重点学科“儿科学”首席学科带头人，享国家政府特殊津贴。兼任中华医学会小儿外科学分会常务委员、中华医学会小儿外科学分会新生儿外科学组组长，中华医学会儿科学分会临床营养学组副组长，中华医学会肠外肠内营养学会儿科组委员。

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