国家卫健委：11月29日新增新冠肺炎本土确诊病例4236例、无症状感染者33376例

11月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4288例。其中境外输入病例52例（广东11例，福建10例，上海9例，内蒙古5例，重庆4例，四川4例，北京3例，江苏2例，山东2例，云南1例，陕西1例），含4例由无症状感染者转为确诊病例（江苏2例，福建1例，四川1例）；本土病例4236例（广东1518例，北京1282例，山西185例，四川170例，重庆164例，河南133例，云南119例，内蒙古102例，山东84例，浙江77例，福建56例，黑龙江52例，湖南48例，辽宁37例，陕西34例，江苏30例，新疆23例，湖北21例，贵州20例，河北17例，海南15例，安徽13例，上海11例，吉林8例，广西5例，青海5例，天津4例，江西1例，西藏1例，甘肃1例），含929例由无症状感染者转为确诊病例（广东748例，重庆41例，北京28例，浙江24例，黑龙江15例，四川13例，福建9例，内蒙古7例，湖南7例，陕西6例，山西5例，河南5例，山东4例，云南4例，青海4例，江苏3例，海南3例，广西2例，甘肃1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例2639例，其中境外输入病例64例，本土病例2575例（广东1207例，北京486例，重庆174例，内蒙古94例，四川93例，河北89例，山西89例，河南57例，陕西54例，江苏41例，浙江39例，云南33例，新疆18例，辽宁14例，贵州12例，山东10例，海南10例，湖南9例，西藏9例，黑龙江8例，上海7例，甘肃6例，天津4例，福建3例，青海3例，吉林2例，湖北2例，安徽1例，广西1例），解除医学观察的密切接触者234635人，重症病例较前一日减少6例。

境外输入现有确诊病例765例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27546例，累计治愈出院病例26781例，无死亡病例。

截至11月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例35616例（其中重症病例100例），累计治愈出院病例278687例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例319536例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者12711359人，尚在医学观察的密切接触者2018130人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者33540例，其中境外输入164例，本土33376例（重庆7669例，广东7236例，北京3240例，山西1876例，四川1241例，新疆996例，天津866例，山东850例，吉林794例，陕西767例，青海722例，黑龙江655例，湖北642例，广西594例，云南581例，辽宁575例，甘肃534例，河南523例，江苏487例，河北470例，宁夏462例，内蒙古322例，湖南250例，安徽249例，浙江216例，上海176例，贵州166例，福建98例，江西70例，海南33例，西藏13例，兵团3例）。

当日解除医学观察的无症状感染者17867例，其中境外输入150例，本土17717例（广东6375例，重庆2236例，北京1603例，河北1370例，内蒙古1219例，新疆1083例，山西537例，河南500例，陕西382例，黑龙江351例，四川271例，甘肃237例，山东213例，云南175例，宁夏175例，江苏164例，湖北130例，湖南110例，青海102例，吉林80例，天津77例，广西69例，浙江57例，安徽42例，辽宁39例，上海36例，贵州35例，福建19例，江西16例，西藏8例，海南3例，兵团3例）；当日转为确诊病例933例（境外输入4例）；尚在医学观察的无症状感染者376862例（境外输入1708例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8754720例。其中，香港特别行政区458268例（出院98738例，死亡10731例），澳门特别行政区800例（出院789例，死亡6例），台湾地区8295652例（出院13742例，死亡14297例）。