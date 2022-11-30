持续整治层层加码  封控管理快封快解

本报北京11月29日电 （记者王美华）国务院联防联控机制29日召开新闻发布会，介绍落细落实防控措施、有效抓好疫情处置有关情况。

“当前，各地正在抓实抓细做好疫情防控。要根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域。封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。”国家卫健委新闻发言人米锋表示，要科学分类收治阳性感染者，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复。要持续整治层层加码，对群众的合理诉求及时回应和解决。要加快推进新冠病毒疫苗接种，特别是老年人接种。

“当前全国疫情总体呈较快发展态势，疫情波及面广，部分地方出现疫情规模性反弹的风险。”国家疾控局监督一司司长程有全介绍，近期群众反映的问题集中在防控措施简单化、层层加码、“一刀切”、忽视群众诉求等方面。当前，各地已成立整治层层加码工作专班，联防联控机制综合组每天进行调度，对于各地网民、群众反映的问题积极有效回应，并转交给有关地方给予推动解决。

程有全表示，原则上高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区域的划定范围，但要及时通过核酸筛查和疫情研判，快封快解。对高风险区既要严格管控，做到“足不出户”，也要全力做好服务保障工作，满足群众基本生活和就医用药需求。

国家卫健委医疗应急司司长郭燕红介绍，从新冠肺炎临床医疗救治的实践来看，3类人群重症风险更高：一是老年人，60岁以上的老年人是感染新冠病毒后引发重症的危险人群，而80岁以上高龄人群更是重症的高危人群。有老年人的家庭和养老机构更应防范感染风险，发生疫情时，养老机构要采取有效措施，防范老年人被感染，老年人也要做好戴口罩、勤洗手、不聚集等个人防护措施；二是有基础性疾病的患者，在临床中，有基础病特别是合并心脑血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、慢性肾功能衰竭等基础疾病的人群，感染新冠病毒引发重症的风险更高；三是未接种疫苗的人群，接种疫苗可有效降低重症和死亡的风险。建议符合接种条件的人群，特别是老年人，应尽快接种新冠疫苗，符合加强接种条件的要尽快加强接种。下一步，国家卫健委将加强定点医院的建设，提升综合救治能力和多学科诊疗水平，提高重症救治的能力。

关于核酸检测工作，郭燕红表示，国家卫健委历来严格检测资质的准入和质量控制，不断优化技术规范，重点加强对检测机构包括第三方检测机构的监管。下一步，国家卫健委将持续加大监管力度，对出具虚假检测报告的严重违法行为，坚决依法依规严肃处理。

国家疾控局卫生免疫司司长夏刚介绍，截至11月28日，60岁以上老年人接种的覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的90.68%和86.42%，完成加强免疫接种1亿8151.1万人。其中，80岁以上老年接种的覆盖人数和全程接种人数分别占80岁以上人口的76.6%、65.8%，完成加强免疫接种1445.6万人。