期待“有质量的创新” 专家热议方便面行业新动向

随着生活水平的提升，消费者对食物消费的需求正在向营养、健康的方向转变。这也驱使方便食品企业不断从食材、品质、消费场景上加以创新，推出高品质的方便新品。

日前，中国食品科学技术学会组织相关专家在北京对康师傅控股有限公司研发的“御品盛宴系列产品”进行了鉴评。此次鉴评会上专家表示，近年来方便面产业出现了新动向，在向健康转型中不断加大科技支撑力度，并注重对传统食品的挖掘——大企业尤其是知名企业比以往任何时候都更加注重对科技的投入，更加深刻地意识到核心竞争力在于——有质量的创新。

方便面行业期待“有质量的创新”

中国食品科学技术学会名誉理事长孟素荷表示，近年来，方便面产业出现了新动向，在向健康转型中不断加大科技支撑力度，并注重对传统食品的挖掘——大企业尤其是知名企业比以往任何时候都更加注重对科技的投入，更加深刻地意识到核心竞争力在于——有质量的创新。与此相比，受疫情影响，中小企业创新力减弱，而是将精力聚焦于如何生存下去。今年，康师傅已成立30年，此次推出的新品实现了从以前的红烧牛肉味到红烧牛肉块，实现了颜值、品质、价值的充分结合。她建议，经过几十年的研发，产品创新将快触达“天花板”，如何实现颠覆性创新，还需要打破思维定式，进行交叉融合，与高校及科研院所合作，深挖地域传统食品，如对不同地区的特色发酵食品进行深入研究。

中国工程院院士任发政谈到，30年间，康师傅一直努力推动我国方便面行业的发展。在未来发展中，方便面要与地域美食紧密结合，把传统地域饮食文化传承下去。在方便面的研发创新中，方便面企业还需要与高校及科研院所合作，加强对产品的营养研究。此次参与鉴评的产品设计注重细节、接地气，原料丰富实惠。他建议，在产品研发中，除了考虑方便的因素外，还要实现更高品质的要求，如像现煮面那样的厨房味。要对面、肉、汤有清晰的定位，注重质构、口感的协同。

吉林农业大学副校长刘景圣建议，在产品研发中，在深挖传统地域特色的同时，要增加一些其他元素，如增加小配菜等。同时，他指出，方便食品正趋于主食化，主食食品正走向方便化。产品开发也要紧跟这一趋势。

中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强建议，持续加大对产品营养成分的研究。中国生物发酵产业协会名誉理事长石维忱表示，康师傅的研发理念从方便美味转向营养健康。他建议，产品还需在减盐等方面加以完善。

高端化成为方便面行业新风向

随着生活水平的提高，我国消费者对食物消费的需求正在向营养、健康的方向转变。方便面的发展要在满足人们方便快捷的同时，追求更高的味觉与营养的享受。方便面市场的消费主体升级趋势明显，高端化正成为当前方便面行业的新风向。方便面产品的研发也开始注重丰富多样的配料，从单一的脱水蔬菜向更丰富、新鲜的蔬菜、FD肉块及含有大块肉的料理包发展。

“御品盛宴系列产品”的研发正是顺应了方便面行业的这一发展趋势。历时3年时间研制的康师傅御品盛宴系列共三款产品。专家委员会认为，从料理包、加工工艺及包装，该产品体现了多重创新，其亮点主要有三：一是料理包将低温真空滚揉、梯度控温杀菌和锁鲜等技术创新集成，实现了原切肉块和地道卤料的有机融合。牛肉料理包采用肉块和酱汁的双灌装工艺，保证肉块和酱汁合适的比例和状态，定型技术保留肉块和胡萝卜块型完整；叉烧肉料理包选用整块梅花肉，采用秘汁叉烧的配方，运用先进锁鲜技术，呈现细嫩多汁的厚切叉烧肉。此创新技术既保证料理包的营养和安全，又有效保留了传统特征风味和块型的相对完整，充分地还原了餐厅炖煮的口感和风味，同时实现了料理包生产的标准化和自动化。二是面条用国际先进的连续和面系统，高速搅拌均匀，11道压辊反复擀面，面丝表面光洁，内部紧实。三是包装创新性采用专利六角碗形，采用PP材质、吸塑一体成型工艺，碗身加底足增强了隔热效应，特殊R角设计提升消费体验感；金色专利折叉，叉齿32.5度微曲勺型设计，挺度握感好。

随着消费水平的不断提升，消费者不断增长的需求也给方便面行业提出新的挑战。在方便面漫长的创新史上，当消费者不再满足于方便面所带来的便捷，而是对其是否具有真材实料、营养全面、与众不同的食用体验提出了更高的要求，这就促使方便面企业尤其是龙头企业在创新中不断进行颠覆性创新。

院士专家们在专业鉴评会上的深挖传统地域特色、加大产品营养研究等建议给行业众多企业的创新方向提供了新思路。康师傅控股驻京办主任邹昕表示，这次鉴评会上院士专家们提出的建议，给企业的产品创新和未来发展指明了方向。康师傅将不断致力于为消费者带来更多的美食体验，满足大家日益增长的美好生活需要。（记者 刘天）