北京完善环京核酸检测服务 落实“即采即走即追”政策

人民网北京11月29日电 （李博）11月29日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第428场新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组交通安全组新闻组负责人，市交通委党组成员、副主任、新闻发言人容军介绍，交通安全组优化五个环节，全力做好物流保通保畅，切实提升货车通行效率，保障重点物资运输安全畅通。

一是完善环京核酸检测服务，落实“即采即走即追”政策。在环京地区各高速公路省界服务区设置13个核酸检测点，确保货车司乘人员在进京前完成核酸检测。

二是《重点物资运输车辆通行证》应办尽办。13个行业归口管理部门快速审核、应发尽发。提请交通运输部协调督促各省市加快推进《通行证》系统信息共享，数据“应传尽传”，助力提升进京货车过检效率。将进京“绿通车”纳入《通行证》发证范围，确保鲜活农产品顺利进京。

三是公安部门进一步统一各进京检查站的查验标准，依托自动查验设备、“随手拍”小程序快速核验。

四是在京台高速万庄服务区、京新高速下营检查站、平谷马坊物流基地设立3个物资中转站，以保障来自于京外高风险地的保供车辆进行货物中转。

五是对高速公路服务区实行客、货车辆分类管理，货车高、低风险地区分区停放，并提供如厕、开水、加油（充电）、便利食品等服务保障；收费站设立专用通道，保障防疫重点物资、重点人员转运等运输车辆快捷通行。