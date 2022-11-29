冬季做核酸如何做好防护？北京疾控提示

人民网北京11月29日电 （李博）冬季做核酸如何做好防护？应该注意些什么？11月29日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第428场新闻发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍，奥密克戎感染后无症状感染者和轻症较多，临床表现不特异，通过症状和体征诊断新冠肺炎的难度较大，而核酸检测灵敏度和特异度都比较高，是新冠病毒诊断的金标准，也是尽早发现感染者、切断传播链条的重要手段。近日天气降温，广大市民朋友外出做核酸比较辛苦，在此做以下几点提示：

一是做好防寒保暖。冬季室外气温较低，市民朋友们出门前可提前了解室外温度，多穿一些衣服，避免受凉。如果在单位或家附近做核酸，可提前了解核酸检测点排队情况，如果时间允许，尽量避开排队高峰前往。

二是全程做好防护。要规范佩戴口罩，儿童、老年人和有基础病的人员建议佩戴N95口罩；排队时要保持安全社交距离，要一字形排队，不要回字形排队；在扫码、登记时，不要触碰核酸检测台，不要把手机、身份证放在台面上；前面的人员完成采样后不要立刻上前，等前一个人采样结束离开且医务人员完成手消后、拿出新棉签后再上前，仅在采样时短时间摘下口罩，屏住呼吸，采样结束后戴好口罩立刻离开；回家后马上在流动水下用“七步洗手法”清洗干净手部。

三是服从现场管理。核酸检测点是一个特殊的公共场所，要做好组织和管理工作，维持好秩序。市民朋友们要服从现场安排，保持安全社交距离，特别是社区、村或单位组织的核酸检测，同事、邻居比较多，不要扎堆，不要抽烟，不要聚集聊天，减少传播风险。