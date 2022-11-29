北京朝阳：长期居家老人、每日上网课学生及婴幼儿可不参加每日核酸检测

人民网北京11月29日电 （李博）11月29日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第428场新闻发布会上，朝阳区副区长孟锐介绍，目前，核酸检测仍是尽早发现感染者，及早隔离传染源、控制疫情传播的有效途径。朝阳区将结合区域疫情发展形势，在科学评估效果的基础上，进一步优化核酸检测服务。

一是有针对性地对部分群体实行免检，推行“愿检尽检”，长期居家老人、每日上网课学生、婴幼儿等无社会面活动的人员，如果没有外出需求，可以不参加每日核酸检测。如果没有社会面活动，同时周围又没有感染者和密接者，他们感染新冠病毒的风险并不高。有针对性地免检是对这部分人群更好的保护，也有利于集中精力用于真正风险人群的筛查。有针对性地免除部分低风险人群参与每日核酸检测要求，是降低疫情防控对人民群众生活影响、落实中央精准防控的要求，不仅可以减少传播风险，也能有效节约资源。当然，任何措施都还有待观察，需要根据后续实施效果动态完善，我们会继续加强科学研判，提升免检人员精准性，动态调整相关措施，实现更好的精准防控。

二是继续动态优化核酸检测点位布局，按照低风险区防控要求，就近就便设置核酸检测点位，推动检测点位进社区、进商务楼宇周边，方便居民就近检测，减少人员流动、交叉。

三是进一步提升核酸检测质效，优化核酸检测“采、送、检、报、核”流程，实现随采随送，快检快报；继续增派采样力量，加大力量储备，组建区级应急采样队，集中力量提升重点涉疫街乡核酸检测质效；同时加强检测机构质控，派卫生监督人员进驻检测机构，督促快检快报。

四是做好防寒保暖工作，小区检测点位尽量设置在避风区域，为采样工作人员配备暖水壶、暖宝宝等防寒物品。同时分时、分段有序组织，减少排队等候时间。

今日大风寒潮来袭，请市民朋友参加核酸检测时，注意防寒保暖。也提醒大家核酸检测时注意佩戴N95口罩，前后保持安全距离，不交谈，检测后戴好口罩立即离开，做好手卫生。