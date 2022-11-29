新华社北京11月29日电 题：进一步提升防控的科学性、精准性——第九版防控方案、二十条优化措施热点问答之一

新华社记者

二十条优化措施、风险区划定及管控方案等四个技术性文件公布后，引起社会广泛关注。

当前我国本土疫情形势仍然严峻复杂。落实好第九版防控方案、二十条优化措施和四个技术性文件，提高防控工作效率，如何采取更科学精准措施，快速将疫情控制住？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出权威回应。要点来了。

1．问：做核酸是否硬性要求，有无具体次数要求？居家老人、孩子等是否可以少些核酸检测？

答：核酸检测是疫情防控的重要手段，科学精准十分关键。核酸检测针对不同情况要适时精准，核酸检测并不是越多越好。

从全员核酸检测标准要求看，根据第九版防控方案、二十条优化措施，省会城市和千万级人口以上城市疫情发生后，经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，疫情所在区每日开展1次全员核酸检测，连续3次核酸检测无社会面感染者后，间隔3天再开展1次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。

同时，没有发生疫情的地区，不得扩大核酸检测范围，一般不按行政区域开展全员核酸检测。

2．问：按照要求居家健康监测，外出买菜行不行？

答：按要求，非必要不外出。居家健康监测在一定程度上相当于居家隔离，但有就医、做核酸等特殊需要，可以在采取安全防护措施的情况下有限度外出。

按《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》，居家健康监测期间，本人要严格落实非必要不外出，如就医等特殊情况必须外出时做好个人防护，规范佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具。

同时，街道（镇）、社区（村）工作人员要掌握空巢独居老年人、有基础性疾病患者、孕产妇、血液透析患者等居家健康监测特殊人员情况，建立台账，做好必要的生活保障和关爱服务。

因此，居家健康监测期间外出买菜这种情况，不可以，但各地各社区应该加强物资供应保障。

3．问：小区出现阳性，封楼栋还是小区，封控具体标准是什么？

答：一般以单元、楼栋为单位划定，但特殊情况下、根据现场具体实际情况经专业防疫研判可适度扩大。

《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》明确，要尽早将病例和无症状感染者所在县（市、区、旗）精准划分为高风险区、低风险区两类风险区。

其中原则上将感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区一般以单元、楼栋为单位划定。在疫情传播风险不明确或存在广泛社区传播的情况下，可适度扩大高风险区划定范围。

高风险区、低风险区的划定由地市级疫情防控指挥部门组织专家组根据疫情传播风险的大小进行划定，省级联防联控机制（领导小组、指挥部）给予专业指导支持。