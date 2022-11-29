中新网11月29日电 据北京卫健委网站消息，11月28日0时至24时，北京新增957例本土确诊病例和3429例无症状感染者(含16例无症状感染者转确诊病例和30例疑似病例订正确诊病例，其中2086例已通报)，无新增疑似病例，3850例隔离观察人员、490例社会面筛查人员；新增16例境外输入确诊病例和12例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院666例，解除医学观察的无症状感染者1374例。

本土确诊病例

确诊病例1至9：现住东城区；

确诊病例10至16：现住西城区；

确诊病例17至34：现住朝阳区；

确诊病例35至50：现住海淀区；

确诊病例51至60：现住丰台区；

确诊病例61：现住门头沟区；

确诊病例62至64：现住房山区；

确诊病例65至74：现住通州区；

确诊病例75、76：现住顺义区；

确诊病例77至82：现住大兴区；

确诊病例83：现住怀柔区；

确诊病例84至87：现住平谷区；

确诊病例88至90：现住密云区；

确诊病例91、92：现住延庆区。

以上均为社会面筛查人员，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例93至141：现住东城区；

确诊病例142至189：现住西城区；

确诊病例190至387：现住朝阳区；

确诊病例388至508：现住海淀区；

确诊病例509至554：现住丰台区；

确诊病例555至582：现住石景山区；

确诊病例583至590：现住门头沟区；

确诊病例591至603：现住房山区；

确诊病例604至726：现住通州区；

确诊病例727至772：现住顺义区；

确诊病例773至831：现住昌平区；

确诊病例832至873：现住大兴区；

确诊病例874至885：现住怀柔区；

确诊病例886至895：现住平谷区；

确诊病例896至902：现住密云区；

确诊病例903至909：现住延庆区；

确诊病例910、911：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月28日诊断为确诊病例。

本土无症状感染者

无症状感染者1至36：现住东城区；

无症状感染者37至54：现住西城区；

无症状感染者55至162：现住朝阳区；

无症状感染者163至182：现住海淀区；

无症状感染者183至210：现住丰台区；

无症状感染者211至259：现住房山区；

无症状感染者260至277：现住通州区；

无症状感染者278至293：现住顺义区；

无症状感染者294至332：现住昌平区；

无症状感染者333至393：现住大兴区；

无症状感染者394：现住怀柔区；

无症状感染者395至397：现住平谷区；

无症状感染者398：现住密云区。

以上均为社会面筛查人员，11月28日诊断为无症状感染者。

无症状感染者399至502：现住东城区；

无症状感染者503至547：现住西城区；

无症状感染者548至1533：现住朝阳区；

无症状感染者1534至1718：现住海淀区；

无症状感染者1719至1861：现住丰台区；

无症状感染者1862至1928：现住石景山区；

无症状感染者1929至1933：现住门头沟区；

无症状感染者1934至2195：现住房山区；

无症状感染者2196至2550：现住通州区；

无症状感染者2551至2854：现住顺义区；

无症状感染者2855至3177：现住昌平区；

无症状感染者3178至3385：现住大兴区；

无症状感染者3386至3388：现住怀柔区；

无症状感染者3389至3400：现住平谷区；

无症状感染者3401至3419：现住密云区；

无症状感染者3420至3424：现住延庆区；

无症状感染者3425至3429：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月28日诊断为无症状感染者。

境外输入确诊病例

确诊病例1、8、9、11、12：中国籍，11月19日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例2：中国籍，11月25日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例3：中国籍，11月25日从阿联酋到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例4：中国籍，11月23日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例5、13、14：中国籍，11月20日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例6：中国籍，11月20日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例7、15：中国籍，11月19日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例10：中国籍，11月23日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

确诊病例16：中国籍，11月26日从澳大利亚到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月28日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。