新华时评：“精准免检”也是精准防控

11月27日晚至28日晨，广州多区发布关于核酸检测的最新通告，其中越秀区、荔湾区等地的公告中均表示，长期居家老人、每日网课学生、居家办公者等无社会面活动的人员，如果没有外出需求，可以不参加全员核酸筛查或核酸检测“应检尽检”，减少人群聚集感染的风险。重庆等地也表示，“无疫小区”“无疫社区”不需参加近期三轮全员核酸检测。这些精准免检举措，得到老百姓的点赞。

核酸检测是尽早发现感染者，及早隔离传染源、控制疫情传播的有效途径。另一方面，核酸检测组织不当也可能带来人员聚集，一些地方公布的涉疫场所涉及到核酸检测点。因此，在科学评估效果的基础上，有针对性地对部分群体“精准免检”，不仅可以减少传播风险，还能有效节约资源。

民有所呼，政有所应。对一些长期居家、行动不便的老人与在家上网课的学生来说，过高频次参加核酸检测既会造成不便，也没必要，更会浪费核酸检测资源。如果没有社会面活动，同时周围又没有感染者和密接者，他们感染新冠病毒的风险并不高。“精准免检”是对这部分人群更好的保护，也有利于集中精力用于真正风险人群的筛查。

因地制宜、科学精准开展防控工作，是中央的明确要求。各地防控工作中结合地方实际情况并经科学研判，免除部分低风险人群参与全员核酸检测要求，是降低疫情防控对人民群众生活影响、落实中央精准防控要求的重要举措。

“精准免检”的目标，是实现更好的精准防控。当然，任何措施都还有待观察，也应该是动态调整、不断完善的。在相关人群具体标准如何界定、后续配套措施能否及时跟上等方面，都需要把工作做得更实一些，更细一些。