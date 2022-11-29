新华时评：没有一个冬天不可逾越

一场今冬以来最强的寒潮天气，正在从北到南速冻着中国。近期复杂变化的新冠疫情，让这个冬天似乎变得更冷一些。

我们不怕寒冬。没有一个冬天不可逾越。

坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。这是党中央科学研判国内外疫情形势后提出的明确要求，最大程度上呵护着百姓的生命健康安全。

近三年来，我国紧盯全球疫情态势和病毒变异特征，积极推进疫苗和药品研发，同时，不断对疫情防控措施进行优化和调整。从先后出台的9版防控方案，到最新的“二十条优化措施”，对疫情防控中各种问题的处置，都有明确的安排。

针对这一波病毒快速传播的特点，党中央及时进行决策部署，要求以快制快，避免战线扩大、时间延长；要求在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措；反对和克服形式主义、官僚主义，纠正“层层加码”“一刀切”等做法；要求解决好人民群众实际困难……

各地也正在出台措施积极落实中央要求。如，临时管控时间原则上不超过24小时，一些小区出现阳性后封控措施精准限定于单元、且快封快解，严禁采用硬质围挡封堵消防通道、单元门、小区门，得到了老百姓的认可。

每一个中国人都在积极贡献力量。从奋战在一线的医务人员、社区工作者，到接续民生保障的货车司机、快递小哥，再到自觉佩戴口罩、不聚集不聚会不聚餐的人民群众……涓滴汇聚，形成抗击疫情的强大合力。

冬天从来不只有萧条。冬天像孕育着彩蝶的蚕茧一样，孕育着色彩斑斓、鸟语花香、生机勃勃的春天。坚持就会胜利，春天就在前头。