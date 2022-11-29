重庆：搭建保供网络 做好民生保障

本报重庆11月28日电（记者张国圣、黄汉鑫）在重庆市大渡口区茄子溪街道桥口社区，每天都可以见到党员干部和志愿者为居民转送快递，挨家挨户为独居老人、残障人士等特殊群体送蔬菜包等生活必需品。新一轮疫情发生后，大渡口区迅速组织1200余名党员干部下沉到镇街和社区。“哪个环节人手不够，马上就会有‘下沉党员干部’去补充。”桥口社区党支部书记戴文平说。

重庆中心城区目前正处于疫情防控攻坚阶段。为保障民生商品供应，重庆全力保障保供企业生产，市场、超市“应开尽开”。为方便市民线上购物和企业供需对接，还发布了全市重点农产品电商平台名单和“重庆农产品产销对接平台”。各基层社区都建立了保供网络，做好民生兜底保障。

大渡口区出台对困难群体开展临时救助、保障物资配供、提供心理咨询和“文化大餐”等9条便民举措，组织爱心志愿者积极投入疫情防控和互帮互助。区委区政府还细化“需求+供给”白名单，完善包括52家区级商业企业和180余家社区商业点的保供网络。位于大渡口的建桥工业园区严控疫情的同时，积极为园区内82家企业解难纾困，全力争取“防疫不停产”。

据了解，目前大渡口区大型超市和农贸市场量足价稳，生鲜电商平台和超市线上每日订单超过12万单，能够满足当地居民基本生活所需。记者从重庆市疫情防控工作新闻发布会上获悉，包括大渡口在内的重庆中心城区主要农产品批发市场日均蔬果进场量约1.5万吨，重点监测企业米面油粮等基本物资储备可供市民10个月生活所需。