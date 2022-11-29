科学精准遏制疫情扩散

本报北京11月28日电（记者张亚雄）近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。对此，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示：“根据第九版防控方案和二十条优化措施，要求各地在疫情处置中，流调组、转运组、核酸检测组要进行有效协作，信息沟通共享，黄金24小时就是为了抢占疫情防控的先机。”

我国坚持科学精准、稳中求进，坚持边防控、边研究、边总结、边调整，持续关注全球疫情形势和病毒变异情况，结合我国疫情防控实践经验，因时因势因地优化调整防控措施，不断提高科学精准防控水平。王丽萍介绍：“我们的每一次调整都是十分审慎的，每一项措施的优化，都经过了反复研判、科学论证，重大措施的调整还先在部分地方开展试点研究，确保积极稳妥、风险可控。”

“二十条优化措施实际上对高风险区进行封控的管理，提出了非常明确的指导意见。”比如公众十分关注居家健康监测和居家隔离有什么区别？什么条件下可以居家隔离？居家隔离需要注意什么？王丽萍特别指出，居家健康监测和居家隔离虽然表述相近，但由于这两类人员感染风险大小不同，在管理要求上也存在差异。“居家隔离与居家健康监测在管理措施方面有一个很大的不同，即后者不限制其共同居住人员的活动。”

“对居家隔离人员，要在隔离期间赋码，本人和共同居住人员应严格做到不外出，拒绝一切探访，核酸检测由社区组织采样人员上门采集。”王丽萍指出，居家隔离人员在隔离期间因就医等需要外出时，社区要安排专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。

“对居家健康监测人员，应在管理期间非必要不外出，如确有外出就医需求，要做好个人防护，规范佩戴N95/KN95颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具，不前往人员密集的公共场所。”王丽萍说。

一些地方在落实防控政策中存在“一封了之”和“一放了之”两种错误的倾向，对此，国务院联防联控机制要求坚决整治“层层加码”问题，并针对二十条优化措施实施过程中出现的问题进行整改落实。王丽萍表示，对于怎么样更有温度地去抗疫，二十条优化措施也有相应的指导。要打通抗疫的最后一公里，解决老百姓生活的保障。