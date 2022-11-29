坚持第九版 落实二十条

抗击疫情近3年来，我国坚持走小步不停步，因时因势、审时度势、实事求是对疫情防控措施进行优化和调整，先后出台了9版防控方案和最新的二十条优化措施。每一版防控方案，都是基于新冠病毒的潜伏期、传播力、致病力等病原学和流行病学变化，以及国内外最新疫情形势，在总结历次本土疫情防控工作的经验教训基础上，结合我国防控策略和目标，集聚防控政策研究多领域专家的智慧制定的。落实第九版防控方案和二十条优化措施，目的正是更好适应疫情防控新形势和新冠病毒变异新特点，进一步提高疫情防控的科学性、精准性，用更小的代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小的范围，平衡好疫情防控和经济社会发展之间的关系，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，不是放松疫情防控，更不是放开、“躺平”。

实践最有说服力。现行的第九版防控方案，主要是针对奥密克戎，自今年6月底发布以来，在应对各种奥密克戎变异株引发的疫情中发挥了重要作用。实践充分证明，第九版防控方案经受住了时间检验，是科学的、有效的。二十条优化措施是对九版防控方案部分措施的优化完善，除了二十条优化措施外，其他各项措施仍然按照第九版防控方案执行。必须充分认识到，第九版防控方案和二十条优化措施二者缺一不可，第九版防控方案是二十条优化措施的前提，二十条优化措施是提高防控科学性、精准性的重要手段，绝不能因为有了二十条优化措施而放松严防严控，也不能因为严防严控而对二十条优化措施再进行“层层加码”“一刀切”或者简单化。只有结合实际，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，才能更好把“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求落到实处，用最小的代价实现最大的防控效果。

坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，对疫情防控工作的要求不是变低了，而是更高了。各地区各部门要进一步把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入，内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，采取更为坚决、果断的措施攻坚，尽快遏制住疫情扩散蔓延势头。要紧密结合各地实际，完整、准确、全面理解和把握当前疫情防控政策，更科学、更规范、更快速、更有效地开展防控，把该管住的重点风险管住，该落实的落到实处，该取消的也坚决取消，充分利用好现有的资源提高防控效率，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

常态化疫情防控工作艰巨繁重，难在复杂，难在艰巨，难在反复。惟其艰难才更显勇毅，越是吃劲关头越要咬紧牙关。保持战略定力，坚定必胜信心，以“千磨万击还坚劲”的耐力，以“越是艰险越向前”的意志，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，科学精准、扎实推进，我们一定能够筑牢疫情防控屏障，早日打赢常态化疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 02 版）