国家卫健委：11月27日新增新冠肺炎本土确诊病例3748例、无症状感染者36304例

11月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3822例。其中境外输入病例74例（广东24例，北京16例，福建13例，山东6例，辽宁4例，上海4例，内蒙古3例，江苏2例，四川1例，陕西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，内蒙古2例，北京1例，四川1例）；本土病例3748例（广东1347例，北京840例，重庆238例，山西162例，河南157例，四川157例，云南133例，内蒙古121例，山东90例，浙江65例，福建56例，黑龙江54例，陕西54例，辽宁50例，河北40例，江苏30例，新疆24例，湖南23例，贵州22例，湖北18例，上海16例，海南10例，吉林8例，安徽8例，甘肃8例，天津6例，西藏5例，青海4例，广西2例），含1244例由无症状感染者转为确诊病例（广东968例，重庆73例，云南40例，北京28例，浙江26例，黑龙江23例，四川21例，山西18例，甘肃8例，福建7例，江苏5例，山东4例，陕西4例，青海4例，河北3例，内蒙古3例，湖南3例，广西2例，海南2例，贵州2例）。无新增死亡病例。新增疑似病例28例，均为本土病例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例2103例，其中境外输入病例57例，本土病例2046例（广东982例，北京231例，重庆213例，四川152例，内蒙古84例，山西67例，河南56例，云南50例，陕西40例，江苏29例，新疆23例，浙江16例，湖南16例，辽宁12例，贵州12例，黑龙江10例，山东9例，河北8例，福建8例，海南8例，甘肃5例，青海5例，上海4例，安徽2例，湖北2例，广西2例），解除医学观察的密切接触者207918人，重症病例较前一日减少7例。

境外输入现有确诊病例781例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27431例，累计治愈出院病例26650例，无死亡病例。

截至11月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例33129例（其中重症病例104例），累计治愈出院病例273262例，累计死亡病例5233例，累计报告确诊病例311624例，现有疑似病例30例。累计追踪到密切接触者12072501人，尚在医学观察的密切接触者1851120人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者36525例，其中境外输入221例，本土36304例（重庆9447例，广东7761例，北京3048例，四川1710例，吉林1578例，山西1158例，陕西988例，新疆982例，河北949例，山东882例，青海754例，天津689例，河南665例，湖北665例，甘肃637例，云南550例，宁夏469例，内蒙古444例，辽宁425例，黑龙江412例，江苏398例，广西396例，湖南373例，安徽323例，浙江190例，上海128例，福建91例，贵州75例，江西66例，海南37例，西藏13例，兵团1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者13005例，其中境外输入115例，本土12890例（广东5126例，重庆1607例，新疆1009例，河南724例，河北670例，北京644例，内蒙古563例，黑龙江357例，陕西272例，四川218例，湖南207例，宁夏207例，山东200例，山西174例，云南145例，安徽120例，青海100例，江苏96例，湖北76例，广西62例，甘肃62例，贵州55例，辽宁34例，福建31例，吉林27例，上海27例，浙江26例，江西21例，天津17例，海南6例，西藏6例，兵团1例）；当日转为确诊病例1251例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者342488例（境外输入1692例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8724915例。其中，香港特别行政区456398例（出院98227例，死亡10692例），澳门特别行政区797例（出院789例，死亡6例），台湾地区8267720例（出院13742例，死亡14235例）。