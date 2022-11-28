中新网11月28日电 据北京卫健委官方微博消息，11月27日0时至24时，北京新增840例本土确诊病例和3048例无症状感染者(含28例无症状感染者转确诊病例，其中1781例已通报)，新增28例本土疑似病例，3414例隔离观察人员、474例社会面筛查人员；新增16例境外输入确诊病例和23例无症状感染者(含1例无症状感染者转确诊病例)。治愈出院235例，解除医学观察的无症状感染者655例。

【本土确诊病例】

确诊病例1至12：现住东城区；

确诊病例13至28：现住西城区；

确诊病例29至41：现住朝阳区；

确诊病例42至51：现住海淀区；

确诊病例52至56：现住丰台区；

确诊病例57至61：现住石景山区；

确诊病例62至69：现住门头沟区；

确诊病例70：现住房山区；

确诊病例71至74：现住通州区；

确诊病例75至81：现住顺义区；

确诊病例82至84：现住昌平区；

确诊病例85至91：现住大兴区；

确诊病例92至95：现住平谷区；

确诊病例96至99：现住密云区；

确诊病例100至105：现住延庆区。

以上均为社会面筛查人员，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例106至189：现住东城区；

确诊病例190至226：现住西城区；

确诊病例227至372：现住朝阳区；

确诊病例373至421：现住海淀区；

确诊病例422至453：现住丰台区；

确诊病例454至471：现住石景山区；

确诊病例472至490：现住门头沟区；

确诊病例491至495：现住房山区；

确诊病例496至593：现住通州区；

确诊病例594至673：现住顺义区；

确诊病例674至744：现住昌平区；

确诊病例745至771：现住大兴区；

确诊病例772至780：现住怀柔区；

确诊病例781至801：现住平谷区；

确诊病例802至805：现住密云区；

确诊病例806至812：现住延庆区。

以上均为隔离观察人员，11月27日诊断为确诊病例。

【本土无症状感染者】

无症状感染者1至16：现住东城区；

无症状感染者17至65：现住西城区；

无症状感染者66至208：现住朝阳区；

无症状感染者209至215：现住海淀区；

无症状感染者216至257：现住丰台区；

无症状感染者258至262：现住石景山区；

无症状感染者263至274：现住门头沟区；

无症状感染者275至286：现住通州区；

无症状感染者287至305：现住顺义区；

无症状感染者306至318：现住昌平区；

无症状感染者319至346：现住大兴区；

无症状感染者347至350：现住怀柔区；

无症状感染者351至358：现住平谷区；

无症状感染者359：现住密云区；

无症状感染者360至366：现住经开区。

以上均为社会面筛查人员，11月27日诊断为无症状感染者。

无症状感染者367至468：现住东城区；

无症状感染者469至620：现住西城区；

无症状感染者621至1715：现住朝阳区；

无症状感染者1716至1802：现住海淀区；

无症状感染者1803至1968：现住丰台区；

无症状感染者1969至2010：现住石景山区；

无症状感染者2011至2022：现住门头沟区；

无症状感染者2023至2027：现住房山区；

无症状感染者2028至2360：现住通州区；

无症状感染者2361至2701：现住顺义区；

无症状感染者2702至2820：现住昌平区；

无症状感染者2821至2961：现住大兴区；

无症状感染者2962至2978：现住怀柔区；

无症状感染者2979至3019：现住平谷区；

无症状感染者3020至3025：现住密云区；

无症状感染者3026：现住延庆区；

无症状感染者3027至3048：现住经开区。

以上均为隔离观察人员，11月27日诊断为无症状感染者。

【本土疑似病例】

疑似病例1、2：现住西城区；

疑似病例3：现住昌平区。

以上均为社会面筛查人员，11月27日诊断为疑似病例。

疑似病例4：现住东城区；

疑似病例5至11：现住西城区；

疑似病例12至24：现住朝阳区；

疑似病例25至27：现住海淀区；

疑似病例28：现住大兴区。

以上均为隔离观察人员，11月27日诊断为疑似病例。

【境外输入确诊病例】

确诊病例1、2：中国籍，11月19日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例3、12、14、15：中国籍，11月19日从法国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例4至6：中国籍，11月23日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例7、10、11：中国籍，11月22日从德国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例8、9：中国籍，11月23日从保加利亚国到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例13：中国籍，11月23日从中国香港到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月27日诊断为确诊病例。

确诊病例16：中国籍，11月23日从中国台湾到达北京首都机场，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月26日诊断为无症状感染者，11月27日诊断为确诊病例。

上述病例均已转至定点医院，已开展流行病学调查，按要求落实管控措施。