重庆：科技支撑疫情防控民生保供

“第一车1000份蔬菜包出发……”近日，在“菜臻多”涪陵龙潭基地，从清晨7点开始，一个个蔬菜包发车声此起彼伏，这些蔬菜包的目的地就是重庆中心城区。作为重庆市科技局应急科技攻关项目“灾后蔬菜生产核心技术集成应用”示范片区之一，这里每天要发出约一万份的蔬菜包，在重庆抗击疫情的关键时刻，保障蔬菜供应不断档。

11月初以来，重庆面临近三年来最严峻新冠疫情考验。重庆市科技局系统广大党员、干部积极投身抗疫一线，主动对接社区，积极投身疫情防控工作。同时，科研院所团队、科技特派员也积极发挥自身所长，助力疫情防控、民生保供工作。

“项目组专家集成的8套蔬菜生产关键技术，核心示范面积达到2150亩，辐射带动面积20000余亩。”重庆市级科技特派员、市农科院蔬菜花卉所研究员陶伟林介绍，今夏高温干旱对重庆市蔬菜生产产生了较大影响，重庆市科技局立刻开展了应急科技攻关项目“灾后蔬菜生产核心技术集成应用”。西南大学、市农科院、市农技总站、市渝东南农科院等单位组成专家组，共计150余人次分赴18个区县，开展茄子、辣椒、南瓜、榨菜以及速生叶菜等灾后恢复生产、技术培训和生产指导，使秋冬蔬菜能够迅速复产，保障市场供应。近期，在潼南、璧山、荣昌等区县的20多个蔬菜基地，已有甘蓝、萝卜、小白菜等蔬菜大量上市。此外，基地还采用了袋装、盒装、冲氮装等保鲜包装，让蔬菜供应不断档的同时，还确保蔬菜能新鲜地送到市民手中。

“我们虽然不能前往田间地头进行现场指导，但专家们都积极利用现代信息技术进行远程服务、指导蔬菜种植。”重庆市级科技特派员、西南大学教授宋洪元说。

作为引进类新型研发机构，北京大学重庆大数据研究院积极组建团队探索开发流调信息可视化系统、时空交集分析平台、混管追阳一体化平台，并陆续在重庆高新区、江北区、巴南区等多个区域投用。系统通过大数据分析处理，可缩短摸排和疫情溯源时长，为疫情防控科学决策提供服务。其中，混管追阳一体化平台目前可提高工作效率40%左右。

目前，正是坚决打好打赢疫情歼灭战的关键时期。截至11月23日，重庆市科技局系统已有514名党员、干部主动向所在社区报到，495名同志已陆续参与各项疫情防控志愿服务。