加强生活物资保障  确保物流渠道畅通（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报成都11月27日电 （记者林治波、王明峰）连日来，四川成都市坚持每日收集全市重点保供企业生活必需品销售量、库存量等数据，强化物资储备，夯实保障基础。目前全市31家重点保供企业销售网点、23个重点监测的农贸市场销售情况总体平稳，6300余家门店应开尽开。电商平台日均线上订单整体平稳。

四川省委、省政府坚决落实党中央决策部署，坚持“三个坚定不移”，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，统筹疫情防控和保障群众生产生活，全力做好应急状态下群众生活物资保障。

四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部设置生活物资保障组，制定全省应对极端条件下的新冠肺炎疫情生活物资保障应急处置总体预案，对保供企业、应急配送队伍等设立量化指标，全链条全要素开展生活物资保障工作。

做好物资储备工作，强化保障力度。四川及时更新县（市、区）一级的生产、流通保供企业名录信息，分级建立联系协调机制，引导做好粮油、冻猪肉等主要生活物资储备；持续指导企业稳定生产，动态跟踪市场供应和销售等情况；进一步增加政府粮食储备规模，建立成品油储备机制，推动落实储备煤炭和天然气，不断夯实生活物资储备保障基础。截至目前，四川涉疫地区米面油肉菜蛋奶等主副食品供应充足、市场运行平稳。

优化中转站布局，保障物资运输通畅。四川严格落实农产品运输“绿色通道”、“车货严消毒、作业不交叉、人员不接触”和货车司乘人员闭环管理等措施。协调对接周边省份物流保通保畅机制、解决跨区域调运问题，涉疫地区做好应急运力储备和启用应急物资运输中转站准备。巴中市组建应急物资保供通行证办理专班，为重点保供单位办理货运通行证，并协调各部门疏通运输“堵点”，防止应急保供车辆滞留和拥堵，确保货运渠道畅通有序。

完善配送队伍，打通配送终端环节。各地生活物资保障组依托社区摸排本地居民生活物资需求，特别是高风险区域群众，尤其是老幼病残等特殊人群的需要。巴中市巴州区在部署疫情防控工作中，强化基层网格管理，主城区内2000余名机关干部就地转为社区志愿者，由社区就近安排到各小区院落，充实生活物资终端配送队伍。为保障群众基本生活需要，成都市龙泉驿区12家大型超市、322个连锁便利店网点、383家社区便民店、45家农（集）贸市场、9家外卖平台正常经营，逾1.2万名从业人员坚守生活物资市场保供一线。

政府主导畅“上游”。德阳市建立健全政府主导、市场运行、社会参与的生活物资多元保障机制，打通应急生活物资的生产、流通、储备等环节，完善与成都、绵阳等地的批发市场的对接机制。

四川省应对新冠肺炎疫情应急指挥部生活物资保障组相关负责人介绍，四川将21个市（州）分为5个片区，建立常态化区域联保联供机制，提高协同保障能力；对四川米面油肉蛋奶等生活物资产能、商业库存、政府储备和可调运数量准确摸底，根据疫情形势动态调整联保联供方案。与此同时，各市（州）生活物资保障组及时细化制定保障预案，落实落细日常工作方案，提升应对极端情况的应急处置能力，确保一旦发生疫情，可迅速进入应急响应状态。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 01 版）