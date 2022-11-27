重庆新增本土确诊病例194例、本土无症状感染者8667例

据重庆市卫健委网站消息，11月26日0—24时，重庆市新增本土确诊病例194例(南岸区28例、九龙坡区20例、渝北区20例、渝中区13例、巴南区13例、黔江区11例、梁平区11例、合川区8例、开州区7例、万州区6例、云阳县6例、奉节县6例、永川区5例、垫江县5例、江北区4例、沙坪坝区4例、武隆区4例、北碚区3例、綦江区3例、万盛经开区3例、江津区2例、城口县2例、巫溪县2例、彭水县2例、大渡口区1例、璧山区1例、潼南区1例、荣昌区1例、石柱县1例、秀山县1例)，其中，52例为此前的无症状感染者转为确诊病例，136例在隔离管控人员中发现、4例在重点人员核酸检测中发现、2例在扩面核酸检测中发现。

新增本土无症状感染者8667例(渝中区2451例、九龙坡区1545例、江北区1053例、南岸区1012例、渝北区946例、沙坪坝区551例、北碚区271例、梁平区191例、巴南区110例、巫溪县77例、秀山县49例、涪陵区48例、忠县39例、合川区38例、垫江县38例、开州区32例、黔江区31例、大渡口区31例、彭水县23例、万州区15例、长寿区14例、云阳县14例、城口县13例、荣昌区12例、江津区11例、万盛经开区9例、璧山区8例、大足区7例、奉节县6例、潼南区5例、武隆区5例、永川区3例、铜梁区3例、丰都县3例、酉阳县2例、巫山县1例)，其中，7950例在隔离管控人员中发现、448例在重点人员核酸检测中发现、238例在区域核酸检测中发现、31例在扩面核酸检测中发现。

治愈出院本土确诊病例222例(渝北区59例、沙坪坝区26例、巴南区18例、秀山县16例、垫江县13例、九龙坡区11例、南岸区10例、北碚区10例、渝中区9例、梁平区8例、长寿区5例、万州区4例、大渡口区3例、江北区3例、大足区3例、开州区3例、云阳县3例、黔江区2例、江津区2例、合川区2例、南川区2例、荣昌区2例、涪陵区1例、永川区1例、铜梁区1例、忠县1例、奉节县1例、巫山县1例、石柱县1例、酉阳县1例)，解除本土无症状感染者医学观察1718例(渝北区318例、渝中区301例、九龙坡区166例、沙坪坝区165例、江北区150例、南岸区149例、大渡口区73例、北碚区64例、巴南区58例、秀山县57例、垫江县41例、万州区32例、合川区22例、云阳县15例、梁平区13例、璧山区10例、铜梁区9例、开州区9例、涪陵区8例、长寿区8例、巫溪县8例、江津区7例、大足区7例、南川区5例、酉阳县5例、奉节县4例、黔江区3例、永川区2例、綦江区2例、巫山县2例、荣昌区1例、武隆区1例、城口县1例、彭水县1例、万盛经开区1例)。死亡1例(渝中区)。截至11月26日24时，重庆市现有本土确诊病例2343例，现有本土无症状感染者67334例。

死亡病例：男，91岁，11月23日从渝中区转入市公卫中心。患者高龄，入院时已出现意识障碍、重症肺炎、脓毒性休克、多脏器功能衰竭，临床诊断为新冠病毒肺炎危重型。入院后患者心率、血压下降，持续心肺复苏仍未恢复自主心率，经抢救无效死亡。

11月26日0—24时，重庆市新增境外输入确诊病例5例，其中，西班牙3例(1例为此前的无症状感染者转为确诊病例)、泰国1例、老挝1例；新增境外输入无症状感染者2例(阿联酋1例、泰国1例)。治愈出院境外输入确诊病例5例(意大利3例、老挝1例、阿联酋1例)，解除境外输入无症状感染者医学观察1例(阿联酋)。截至11月26日24时，重庆市现有境外输入确诊病例22例，现有境外输入无症状感染者8例。