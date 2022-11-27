医疗机构要科学精准做好防控——访国家卫健委医疗应急司负责人

开栏的话

新冠肺炎疫情发生以来，各地各部门坚决贯彻落实党中央决策部署，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，最大程度保护了人民生命安全和身体健康。

当前，各地各部门积极落实二十条优化措施，坚持第九版防控方案，切实落实“四早”要求，科学精准、以快制快，争取最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

近期，新冠病毒仍在持续变异，国内新发疫情不断出现，人口密集城市成为疫情防控的重点地区。在严峻形势面前，稍有犹疑动摇，就可能错失疫情防控先机，极大增加后期防控难度。

疫情防控，每个人都是重要一环，都要增强责任意识、自我防护意识，自觉承担防控责任和义务。每个人、每个岗位、每个环节……我们同心抗疫、众志成城，才能尽快遏制疫情扩散蔓延，尽快恢复正常生产生活秩序。

从今天起，本报开设《抗疫中，我们众志成城》栏目，报道抗疫斗争中的经验和做法，展示抗疫斗争中的奉献和担当。

当前，我国本土疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。

对于群众关注的就医问题，国家卫健委医疗应急司司长郭燕红表示，在发生疫情的地区，医疗机构要科学精准做好疫情防控，不能以疫情防控为由“一关了之”，特别是急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室等要做到“非必要不封控”，要保障患者的救治。

郭燕红指出，对疫情防控需要临时停诊的医疗机构某些科室，要通过本地媒体以及医院微信公众号等平台向社会公布，要让百姓了解相关的停诊信息。同时要强化应急处置机制，及时开展环境消杀、风险排查等工作，以最快速度排除感染风险，做到快封快解，达到解封条件后也要及时向社会公布，恢复相应的诊疗服务。

对于一些需要急救的患者，郭燕红要求各地进一步充实和科学调度院前急救力量，科学设置120等急救电话和便民服务渠道，确保患者诉求能够及时得到回应和解决，最大可能减少因为疫情防控对医疗机构日常医疗服务的影响，满足人民群众就医的需求。

近期，还有些发热门诊因为疫情原因关停。郭燕红表示，发热门诊全天候开放非常重要。发热门诊的功能之一就是甄别出发热患者或者有疑似症状的患者是否感染了新冠病毒，因此，发热门诊必须应设尽设、应开尽开。同时，要公开发热门诊的地址、电话信息，让百姓知道，如果自己有疑似症状，能够就近到哪个发热门诊进行相应的诊疗服务。发热门诊要严格执行首诊负责制，一旦发现可疑患者要尽快鉴别，真正实现早发现、早报告、早隔离、早治疗。

当前，很多医疗机构都能够通过预约诊疗、优化流程来提供发热门诊服务，特别是近年来建立了很多医联体、医共体。郭燕红指出，要发挥医联体、医共体的作用，也可以通过提供“互联网+医疗服务”等方式，合理分流患者，减少聚集。特别是在门诊、急诊，要尽可能通过优化流程、预约诊疗，减少人员聚集和造成交叉感染的风险。

对于个人防护，郭燕红建议，针对呼吸道病毒的传播，个人防护是非常重要的，医务人员要做好专业防护，患者和陪诊人员在进入医疗机构门诊时，要规范佩戴口罩，保持安全距离，减少聚集。通过这些公共卫生措施减少交叉感染。如果患者需要住院治疗，要实行不探视、非必要不陪护，尽最大可能减少从院外将疫情风险带入院内，保护好住院患者，防范住院患者的感染。