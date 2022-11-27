确保物资价稳量足  切实做好民生服务（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报重庆11月26日电 （记者王斌来、常碧罗）当前，重庆市疫情防控工作正处于攻坚期、关键期。重庆坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针；坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，以快制快、多措并举，调集优质医疗力量开展救治，全力做好群众生产生活保障，确保生活必需品价稳量足，保障城市主要功能正常运转。

为切实保障民生，重庆全力优化提升供应水平。线下供应方面，重庆要求超市、社区菜店、便利店等供应场所在做好疫情防控措施的前提下“应开尽开”，确保生活物资库存充足。线上供应方面，要求加强电商大仓、前置仓网格仓、快递驿站等场所保障，督促各大电商平台、重点超市线上渠道等优化订单释放策略，保障购买需求。

“为及时满足大家的购物需求，我们现在有80名员工专门负责线上订单，从早上6点到晚上10点，接单、拣货、处理售后。”重庆两江新区一商超负责人说。为保障生活物资供应，当地每日进行生活物资监测报告，及时准确掌握供应动态，保障日常所需。南岸区还建立了“重点保供企业+农贸市场+电商平台+社区辅助保供网点”四级保供市场网络，对群众生活必需品价格实行每日监测，畅通物流环节。

重庆市商务委要求有关超市前移备货场地、提升库存水平，满足群众购买需要。数据显示，近期重庆中心城区主要农产品批发市场的蔬果进场量保持在每日1.5万吨左右，米面粮油等基本物资储备可满足群众10个月以上生活用量。

多措并举，保持交通大动脉、物流微循环畅通。本轮疫情以来，重庆累计办理8万多张重点物资通行证，保障货运物流畅通。重庆还在高速公路服务区等区域建成21个“司机之家”，配置了餐饮住宿等生活设施设备，努力为货运司机提供休息、就餐等多项服务。

加强末端配送，确保生活物资配送进小区。重庆在中心城区有生活物资需求的小区周边设置临时保供网点，新增保供渠道，为群众提供重要生活物资。在渝中区两路口街道，农贸市场的货物被运输至街道所属7个社区临时存放场地，再由供应企业组织人员现场分拣蔬菜、肉类、粮油等6类生活物资标准包，最后由社区志愿者配送到楼栋。

重庆还加强对蔬菜等重要民生商品价格的全链条监管，对部分线上平台开展价格专项监测。截至目前，15个专项组下沉中心城区，共立案查办价格、计量、食品药品等各类案件236件。重庆还推出了云上“文化大餐”，囊括影视剧目大展播、云上博物馆等，做好精神文化产品供给。

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 01 版）