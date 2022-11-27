畅通物流配送环节  保障群众生活所需（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报北京11月26日电 （记者朱竞若、贺勇）26日举行的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第307次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第256次会议指出，北京市疫情防控处在逆水行舟、不进则退的关键时期和吃劲阶段，要进一步把思想和行动统一到党中央决策部署上来，不断提升防控的科学性、精准性、有效性，以更为坚决果断措施，尽快遏制疫情扩散蔓延。

全力以赴打好疫情防控阻击战的同时，北京市千方百计打通生活物资配送到户的“最后一百米”，全力保障广大市民基本生活需要。来自北京市商务局的最新监测数据显示，北京市粮油肉蛋菜等生活必需品市场供应稳定、秩序良好。11月25日，主要一级批发市场蔬菜上市量达2.2万吨，环比增长1.2%，市场供应充足。此外，猪肉批发价小幅回落，鸡蛋批发价稳中略降。“为做好居家市民物资供应保障工作，我们指导各电商平台企业按平时3至5倍供应量做好备货，采取优化工作流程、提高配送能力等措施，确保配送站点库存充足，价格稳定，配送及时。”北京市商务局副局长赵卫东表示。

在东城区，各大商超、电商平台都增加了生活必需品的备货量，同时通过多种方式补充运力，全力保障配送需求。“目前我们站点的备货量比上月大幅增加，配送时间段也延长了，从7时到24时。”叮咚买菜东直门站点负责人陈浩介绍。为缓解人员短缺的情况，盒马北京与多家企业对接，提高服务能力。

新发地等重要批发市场对保障首都供应稳定起到举足轻重的作用。“目前，新发地市场蔬菜交易量每天保持在1.8万吨左右，储备各类冬储蔬菜3000吨，货源充足。”北京市新发地农产品股份有限公司董事长张玉玺说。丰台区对新发地市场实行四大管理机制：一是严格网格化管理，实行门长、队长、网格长三长联动机制，由下沉干部、网格负责人、保安队长共同守护，落实落细防控措施。二是建立三码通行制度，市场的进场码、分区的网格码和商户码，做到逐一扫码登记，实现精准追溯防控。三是完善外部大货车闭环管理机制，安排专班与开往新发地的绿色直通车手递手、面对面对接，确保各地的农产品能够安全顺利进入北京。四是继续实施批发市场免进场费的补贴机制，吸引外地货源进京，稳定拓展货源供应渠道。

海淀区重点抓好物资储备和配送等关键环节。物资储备上，组织区内重点商业网点和保供企业，按照平日3至5倍量备货。配送环节上，统筹重点商超配送运力，保供车辆从日常的300余辆增加到550多辆，进一步提升日配送能力。末端配送上，紧盯商超到小区、小区进家门环节，在做好疫情防控的前提下扩充运送人员“白名单”，确保群众及时吃上放心菜、安心粮。

“北京将在做好疫情防控工作的基础上，统筹抓好城市运行、生活服务保障、保供稳价等工作，严格把控全市涉及民生保障相关的商场超市涉疫处置工作，做到快封快解，原则上关闭一天后即重新开放，最多不超过3天。”北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任徐和建说。

《 人民日报 》（ 2022年11月27日 01 版）