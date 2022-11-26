央视网消息（新闻联播）：连日来，各地坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持第九版防控方案和优化疫情防控二十条措施不动摇、不走样，强化重点机构、重点人群保护，织牢疫情防控网，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

陕西省要求各级医疗机构严格落实首诊负责制和急危重症患者抢救制度，对于血液透析患者、孕产妇、肿瘤放化疗以及需要急诊急救的患者，不得以任何理由推诿、拒诊或延误治疗。医疗机构特别是三级综合医院、儿童专科医院的急诊、透析室、手术室、重症监护室、分娩室等，要制定针对上述重点科室封控状态下立即开启相应医疗服务的应急预案，确保急危重症患者得到及时救治。陕西省人民医院专门设立了隔离缓冲病区，配备专职医护团队，收治需要住院的密接患者，医院专门预留了重症监护病床，应对抢救急危重症新冠患者的紧急情况。

为确保老年群体生命健康安全，四川省开展养老服务领域疫情防控安全排查，优先保障养老机构防疫、生活物资储备，畅通就医绿色通道。成都市锦江区养老机构在封闭管理期间配备24小时急救专车，保障老人快速就医。

广西结合沿边、沿海等实际，创新实施边境口岸区域分级分区管理，严格落实口岸闭环管理，调整优化口岸货物交接模式。在广西凭祥友谊关口岸浦寨通道，申报完毕的出口水果正在等待通关，司机无需下车、无需接触，经过必要的消杀程序后，整车厢的货物就通过“甩挂”方式实现交接。

(责编：袁勃、胡永秋)