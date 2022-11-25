阮列敏：精准合理使用医保基金 提升医院精细化管理水平

“医保是撬动医院运营效率和服务质量提升的杠杆，要将医保管理纳入医院治理体系、治理能力建设之中，精准合理使用医保基金，促进医疗、医保以及医院管理有效融合。”浙江省宁波市第一医院党委书记阮列敏近日做客人民健康推出的“对话领航者·公立医院管理者”主题系列节目时提出，要借助智慧管理手段，推动医保基金精准、合理使用，提升医疗服务能力，促进医院精细化管理能力提升，从而实现医保、医院、患者的三方共赢。

近年来，医保支付改革不断深入。阮列敏说，医保支付方式转变是医改的重点之一，也是三医联动的重要组成部分。公立医院要秉持着公益的属性，在高质量可持续发展过程中，合理调整医疗服务结构，降低药占比、耗占比。

阮列敏表示，医保改革需要聚焦医疗服务能力匹配问题开展结构性变革，调整服务模式。三甲医院要着力服务于区域内疑难、危重疾病诊疗，将常见病、多发病诊疗下沉至基层，并帮助基层提升服务能力。

她介绍，宁波市第一医院在管理中也采取了多学科合作模式，对具有治疗优势的病种进行分析，确定重点病种，有针对性开展学科服务能力提升。而对一些常见病、多发病，则通过医生、学科的“双下沉”，让基层医院的诊疗水平得到保障。

阮列敏认为，在规范医疗行为的同时，也要对医保执行情况进行监督。要强化病种成本核算与控制，每个学科都需要学会“算大账”，提高服务质量和运营效率要通过科学、信息化手段，做好药品、耗材合理使用监管，在DRG支付模式下，将同类病种的资源消耗进一步标准化。

“作为管理手段，医保管理体系也是医院建设中需关注的问题之一。”阮列敏说，医保与医疗服务能力提升同样都是事关医院发展的系统性工程，要提升院内医保的专业化管理水平，可以将医保办作为独立一级职能科室，参与医院多方管理工作，在日常工作中及时将问题进行反馈。作为服务管理的窗口，医保管理服务的最后一公里要“接地气”，在提供多途径和一站式窗口管理服务外，也需强化老年人群与特殊病种服务，强化医保政策宣传，开展疾病科普工作，让更多群众了解疾病预防知识。