广东新增本土确诊病例395例、本土无症状感染者7584例
据广东省卫健委网站消息，11月24日0-24时，广东省新增本土确诊病例395例(广州257例，深圳28例，珠海13例，汕头1例，佛山26例，韶关8例，惠州7例，东莞2例，中山5例，江门2例，阳江4例，湛江18例，茂名6例，肇庆12例，清远6例)；新增本土无症状感染者7584例(广州7267例，深圳15例，珠海12例，汕头1例，佛山150例，韶关4例，梅州12例，惠州8例，汕尾1例，东莞33例，中山34例，江门3例，阳江3例，湛江16例，茂名1例，肇庆14例，清远5例，揭阳5例)；另有497例本土无症状感染者转确诊病例(广州477例，珠海5例，中山2例，阳江6例，湛江1例，茂名5例，潮州1例)。全省新增境外输入确诊病例23例(广州11例，深圳11例，佛山1例)；新增境外输入无症状感染者21例(广州9例，深圳6例，佛山5例，江门1例)。
全省新增出院991例(境外输入11例)，目前在院10735例(境外输入252例)；新增解除医学观察无症状感染者3640例(境外输入17例)，尚在医学观察无症状感染者89404例(境外输入216例)。
截至11月24日24时，全省累计报告新冠肺炎阳性感染者143047例(境外输入14932例)，其中确诊病例29131例(境外输入6264例)，无症状感染者113916例(境外输入8668例)。