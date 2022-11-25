坚定不移 千方百计——各地统筹疫情防控和经济社会发展综述

新冠肺炎疫情形势仍然严峻复杂。各地贯彻党中央决策部署，抓好高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，千方百计采取措施，努力实现最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

全力做好人民群众生产生活服务保障

进一步优化疫情防控工作的二十条措施发布后，各地在贯彻落实中努力提升疫情防控科学性、精准性。

在安徽合肥包河区的方兴大道高速口，一辆辆外地牌照的大货车在现场工作人员的指引下依次进入停车场，驶入划定区域停放。

方兴大道高速道口疫情防控点负责人沈永武说，全市所有高速道口对来（返）肥货运车辆进城实行全流程闭环管理，货运车辆驾乘人员在道口接受核酸检测、信息登记后，由相关企业“点对点”将货运车辆引导至目的地，货物装卸完成后，由相关企业引导至道口离肥，保障了交通畅通。

近期疫情多地散发，保障好受疫情影响地区的重要民生商品供应充足、价格平稳十分重要。

北京市加大生活必需品上市量和储备量，指导各电商平台企业按平时3至5倍供应量做好备货，确保配送站点库存充足，价格稳定。北京市商务局数据显示，近几日全市主要一级批发市场蔬菜上市量维持在2万吨以上水平，猪肉和鸡蛋的批发端上市量基本维持正常水平。

针对“买菜难”、线上购买供货不足等问题，重庆市组织保供企业前移零售功能，通过在小区门口设置固定临时保供点、物资中转站、流动保供车等方式，保障生活物资供应。

商务部消费促进司副司长安宝军表示，商务部将持续强化市场监测与预测预警，及时投放肉类储备；保障末端配送力量充足，满足封控隔离居民基本生活需要。

多措并举稳住市场主体

1.6亿多户市场主体是经济发展的活力所在。疫情之下，稳住市场主体，成为当前稳住经济工作的关键。

近日，陕西西安莲湖区莲湖路第叁极茶饮品店店主朱楠拿到了食品经营许可证。“从网上申请到预约远程踏勘，到拿到证件，全程只花了一天时间，办证时间大幅缩短。”朱楠说。

为降低制度性交易成本，陕西日前从降低市场主体准入成本、减轻市场主体经营负担、降低市场主体办事成本等5方面出台50项举措，为市场主体迎难而上、发展壮大注入动力。

福建厦门明确阶段性降低职工基本医疗保险费率等帮扶措施；深圳鼓励工业企业扩大排产生产，全力支持企业扩大投资；江苏明确持续深化涉企经营许可事项“证照分离”改革，推动减环节、减材料、减时限、减费用……

保产业链供应链，是保市场主体的基础。当前疫情防控形势严峻复杂，物流保通保畅成为保产业链供应链的关键一环。

为解决集成电路重点企业生产所需备品备件时效要求高、运输条件严苛等问题，合肥经开区空港保税物流中心加强供应链配套服务，协同海关采用“提前申报”“两步申报”“7×24”小时快速办理报关，即到即验，畅通航空货运物流链，保障集成电路重点企业产业链供应链稳定。

“市场主体尤其是中小微企业，对于助企纾困政策的实施落地尤为期待，各地加快推动助企纾困政策再细化再落实，保障产业链供应链稳定畅通，为市场主体解忧添力，将更好稳住经济基本盘。”国务院发展研究中心研究员龙海波说。

推动经济进一步回稳向上

广西桂平市，大藤峡水利枢纽右岸厂坝工程施工现场，上千名施工人员正在抓紧施工建设。“工程已完成今年建设总投资的超80%，计划于2023年底完工。”广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司工程建设部主任谢济安说。

全球单机容量最大16兆瓦海上风电机组下线；我国“八纵八横”高铁主通道之一京港（台）通道的重要组成部分昌九高铁全面开工建设；中广核浙江三澳核电项目1号机组完成穹顶吊装……各地加快实施重大项目工程，为扩大国内需求、稳住经济大盘提供支撑。

消费是畅通国内大循环的关键环节。当前，各地政策持续加力，推动消费加快恢复——

浙江印发《关于进一步支持稳外贸稳外资促消费的若干措施》，明确加大餐饮、家居消费支持力度；宁夏银川启动“夜经济消费券”政府惠民补贴活动……

稳外贸是稳增长的重要支撑。为实现进出口保稳提质目标任务，河北商务部门充分发挥出口信用保险作用，进一步扩大出口信保覆盖面，对中小微企业予以倾斜，破解了外贸企业“有单不敢接、有单无力接”的困境。

“受疫情、国际形势变化等影响，有个别客户无法付款，出口信保公司为我们提出了建议，并在非常短的时间内受理案件，及时赔付到账，缓解了企业现金流紧张的状况。”石家庄辰泰滤纸有限公司总经理李阔说。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息等一系列举措将在四季度集中显效，回稳向好基础将不断得到巩固。