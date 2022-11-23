新华社北京11月23日电 题：不动摇、不走样，尽快遏制疫情扩散蔓延——国务院联防联控机制有关专家回应当前疫情防控热点

新华社“新华视点”记者

近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。

连日来，我国发布进一步优化疫情防控工作的二十条措施，印发了核酸检测实施办法、风险区划定及管控方案等四个技术性文件，各地落实情况怎么样？如何更加精准高效地管控疫情？医疗资源的建设和配置情况如何？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出权威回应。

问题一：二十条优化措施已公布10多天，国务院联防联控机制综合组又印发了核酸检测实施办法、风险区划定及管控方案等四个技术性文件，各地落实情况怎么样？当前部分地区疫情扩散速度加快，有关部门如何推进疫情处置？

答：当前我国本土疫情形势仍然严峻复杂，“三个坚定不移”是党中央科学研判国内外疫情形势对我国疫情防控工作提出的明确要求。我们要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，要坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案和二十条优化措施不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，科学精准做好疫情防控各项工作。

近期，国务院联防联控机制综合组通过视频会商、调度和培训等多种方式，部署调度各地尽快推进二十条优化措施落实落地。各地迅速召开调度会、培训会，对本地区优化防控措施工作进行安排部署，坚决把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

各地还结合自身特点和实际，成立工作专班，印发相关配套文件、落实细则或指南，将优化措施落实情况纳入常态化督导，全方位多角度宣传阐释解读二十条优化措施，制定培训计划和实施方案，根据不同培训对象组织开展系列培训和分层培训，进一步推进高效处置疫情。

同时，各地进一步加大层层加码问题整治力度，重点对随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等问题开展整治，畅通群众投诉举报渠道，及时解决群众投诉的急难愁盼问题，确保二十条优化措施落实到位、落地见效。

国家卫生健康委、国家疾控局在派出15个疫情防控工作组的基础上，强化视频会商指导和点对点调度，持续加强对重点省份疫情处置指导，要求以快制快，坚决控制住疫情扩散蔓延势头。

问题二：当前全国疫情形势仍严峻复杂，一些地方新冠感染者数量在短时间内激增，如何更加精准高效地管控疫情？

答：更加精准高效地管控疫情，重点要做到3个“四”：

一是落实好“四早”，做好常态化监测预警，提升疫情监测的敏感度，同时加强对风险岗位从业人员、重点机构和重点人群的监测，切实做到风险人员的早发现和早管控。

二是压实“四方责任”，全面落实属地、部门、单位、个人的四方责任，没有发生疫情的地方、部门和单位要落实落细各项常态化疫情防控措施；一旦发生疫情，要立即启动应急指挥体系，动员所有的防控力量，以快制快，同心抗疫，构筑全社会共同防控的战线。

三是做到“四个统筹”，要对核酸检测力量、流调力量、隔离资源以及对流动人员的管理进行有效的统筹调配，合理利用防控资源，形成防控合力。

问题三：二十条优化措施要求加强医疗资源建设，当前各地医疗资源的建设和配置情况如何？

答：我国是一个拥有14亿多人口的大国，老龄人口多、有基础性疾病的人也多，医疗资源总体上相对不足，地区之间、城乡之间差异比较大，仍需要提质扩容和区域均衡布局，特别是补齐重症医疗服务的短板。

为尽最大努力保障好新冠感染者的应收尽收、应治尽治，同时保障好人民群众日常的医疗服务，按照要求，对新冠感染者实施分类救治。对于普通型、重症和有重症风险的感染者，要及时收入定点医院进行救治。还有一大部分是轻症以及无症状感染者，收治在方舱医院。设置方舱医院，就是为了尽最大可能不影响日常医疗服务，保障其他医疗机构满足人民群众看病就医的刚性需求。

发生疫情的地区，医疗机构要科学精准做好疫情防控，不能够以疫情防控为由对发生疫情风险的医疗机构“一关了之”“一封了之”。对确需有风险要封控的医疗机构以及相关科室，要强化应急处置机制，及时开展环境消杀、风险排查等工作，以最快的速度排除感染风险，做到快封快解。