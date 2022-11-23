全力抓好当前疫情处置工作（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月22日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制22日召开新闻发布会，介绍不折不扣落实疫情防控优化措施、全力抓好当前疫情处置工作有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移坚持“动态清零”总方针，坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案和二十条优化措施不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，科学精准做好疫情防控工作。发生疫情的地区要以快制快开展疫情处置，准确划分风险区域，有序组织核酸检测，有效管控风险人群，严格规范隔离工作，确保属地、部门、单位、个人“四方责任”落实到位，尽快遏制疫情扩散蔓延。要持续整治“层层加码”，保障好疫情处置期间群众的基本生活和就医需求。

“当前，我国疫情形势仍然严峻复杂，部分地区的疫情扩散速度加快，防控难度不断加大。”国家疾控局传防司二级巡视员胡翔介绍，近期新增感染者数量持续增加，疫情波及范围广、传播链复杂，人口密集城市成为疫情防控的重点地区。由于奥密克戎变异株的隐匿传播和传播力强的特点，增加了早期感染者快速识别和追踪管理的难度。国家卫健委、国家疾控局已经派出工作组，督促指导地方将二十条优化措施落实到位，现场指导支持地方疫情处置和防控工作。

近期，部分地区社会面筛查的感染者数量占比较高。胡翔分析，奥密克戎变异株隐匿性更强，传播速度更快，如果发现疫情较晚，会出现广泛社区传播，疫情防控的难度大大增加。要做好常态化监测预警，提升疫情监测的敏感度，同时加强对风险岗位从业人员、重点机构和重点人群的监测，切实做到风险人员的早发现和早管控。要全面落实属地、部门、单位、个人的四方责任，没有发生疫情的地方、部门和单位要落实落细各项常态化疫情防控措施；一旦发生疫情，要立即启动应急指挥体系，动员所有防控力量，以快制快，同心抗疫，构筑全社会共同防控的战线。要对核酸检测力量、流调力量、隔离资源以及对流动人员的管理进行有效的统筹调配，形成防控合力。

二十条优化措施提出，加强医疗资源建设。当前，一些地方感染者人数增长速度快，对医疗资源提出了更高要求。国家卫健委医疗应急司司长郭燕红说，按照第九版诊疗方案的要求，我国对于新冠感染者实施分类救治，对于普通型、重症和有重症风险的感染者，要及时收入定点医院进行救治。还有一大部分是轻症，特别是无症状感染者，收治在方舱医院进行救治。方舱医院的设置和管理要按照“平急结合”的原则，依托现有的一些大型场馆，提前做好改造，并做好相应的硬件、物资和人员准备，最重要的是备好医护力量，做好培训。

二十条优化措施提出，高风险区连续5天未发现新增感染者，降为低风险区。中国疾控中心传防处研究员王丽萍说，基于第九版防控方案实践评估数据以及风险研判证据，在核酸检测阳性人员及其密切接触者均能够快速隔离管控并及时转运的情况下，对于高风险区管控人员中连续5天没有发现新增感染者，表明高风险区在社区的传播已经基本阻断。高风险区所在的县（市、区、旗）除去高风险区以外的地区，划定为低风险区。倡导低风险区群众非必要不离开本区域，如果确需离开，须持48小时核酸检测阴性证明。

个别医院的发热门诊因为疫情停诊，给群众就医带来不便，如何解决？郭燕红说，发热门诊应设尽设、应开尽开。二级以上医院都要设置发热门诊，并公开地址、电话等信息，以便有疑似症状的群众及时就诊。发热门诊要严格执行首诊负责制，一旦发现可疑患者要尽快鉴别，如果是感染者，要迅速转到定点医院或者方舱医院进行隔离治疗。医疗机构要科学精准做好疫情防控，不能以疫情防控为由“一关了之”，特别是急诊、透析室、手术室、分娩室、重症监护室等，要做到“非必要不封控”，要保障患者的救治。

《 人民日报 》（ 2022年11月23日 02 版）