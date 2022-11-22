国家卫健委：11月21日新增新冠肺炎本土确诊病例2145例、无症状感染者25754例

11月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2225例。其中境外输入病例80例（广东35例，福建12例，重庆6例，云南6例，上海5例，浙江4例，四川3例，陕西3例，天津2例，湖南2例，内蒙古1例，江苏1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（浙江4例，福建1例，四川1例，陕西1例）；本土病例2145例（广东781例，北京274例，四川240例，重庆178例，云南147例，山西89例，内蒙古77例，河南75例，江苏51例，浙江37例，黑龙江28例，陕西23例，辽宁22例，山东22例，新疆19例，甘肃14例，贵州13例，湖南11例，福建10例，湖北9例，河北5例，海南5例，上海4例，广西3例，青海3例，安徽2例，西藏2例，天津1例），含592例由无症状感染者转为确诊病例（广东434例，重庆38例，四川24例，浙江20例，甘肃14例，北京12例，内蒙古7例，湖南7例，江苏6例，陕西6例，山西4例，辽宁4例，黑龙江4例，福建3例，河南3例，广西2例，青海2例，安徽1例，云南1例）。新增死亡病例2例，均为本土病例（河南1例，四川1例）；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例1137例，其中境外输入病例50例，本土病例1087例（广东586例，内蒙古131例，重庆87例，北京73例，四川41例，山西28例，湖南20例，福建13例，山东13例，新疆11例，江苏10例，陕西10例，云南9例，甘肃8例，西藏7例，青海6例，浙江5例，安徽5例，河南5例，贵州5例，河北3例，辽宁3例，黑龙江3例，海南3例，天津1例，广西1例），解除医学观察的密切接触者153954人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例690例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例27004例，累计治愈出院病例26314例，无死亡病例。

截至11月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例23296例（其中重症病例110例），累计治愈出院病例262260例，累计死亡病例5231例，累计报告确诊病例290787例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者10428736人，尚在医学观察的密切接触者1246843人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25902例，其中境外输入148例，本土25754例（广东8241例，重庆6157例，北京1164例，甘肃983例，山东966例，新疆925例，四川821例，河北806例，河南798例，内蒙古745例，陕西715例，青海576例，山西382例，湖北353例，吉林312例，黑龙江293例，天津264例，江苏233例，广西233例，云南161例，湖南121例，宁夏115例，辽宁84例，贵州75例，浙江67例，安徽53例，上海44例，福建20例，海南19例，西藏15例，兵团9例，江西4例）。

当日解除医学观察的无症状感染者5689例，其中境外输入85例，本土5604例（内蒙古1583例，广东979例，新疆641例，山西373例，重庆338例，黑龙江328例，河北186例，青海148例，河南136例，湖南123例，湖北86例，甘肃85例，山东83例，四川79例，云南75例，北京74例，福建72例，宁夏42例，江苏41例，辽宁25例，天津23例，西藏15例，贵州13例，陕西13例，上海11例，安徽10例，吉林7例，浙江6例，广西5例，江西3例，海南1例）；当日转为确诊病例599例（境外输入7例）；尚在医学观察的无症状感染者228128例（境外输入1194例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8626224例。其中，香港特别行政区450525例（出院96407例，死亡10610例），澳门特别行政区796例（出院789例，死亡6例），台湾地区8174903例（出院13742例，死亡13991例）。