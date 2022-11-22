刻不容缓  以快制快 集中力量打赢疫情歼灭战

新华社重庆11月21日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示，国务院副总理孙春兰21日赴重庆调研指导疫情防控工作，转达党中央、国务院对广大干部群众的关心和慰问，实地考察重庆市疫情防控指挥部、在建的寸滩方舱医院、邢家桥社区，了解指挥体系运转、隔离收治资源准备、风险区域管控、群众基本生活保障等情况，并听取重庆市防控工作汇报。她强调，要深刻学习领会习近平总书记重要指示精神，进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移坚持“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移坚持“动态清零”总方针，坚持第九版、落实二十条，刻不容缓采取坚决果断措施，发现阳性感染者第一时间收治，判定的密接人员及时管控，快检、快转、快隔、快解，做到“四早”、“四应四尽”，以利于更快阻断传播链条、遏制扩散蔓延，最大限度减少疫情对经济社会发展和民生的影响。

中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔出席有关活动。

重庆疫情传播范围广、感染程度深，在市委领导下，防控工作取得了积极进展，但疫情仍处于高位、呈上升趋势，防控形势依然复杂严峻。孙春兰指出，防控要力求科学精准，科学精准是为了更好地防控。要强化分类指导和资源力量统筹，加快方舱医院、隔离房间建设，优化核酸筛查策略，加强采、送、检、报、转、收各环节衔接，提高感染者和密接人员转运和收治隔离效率，做到日清日结，以快制快跑赢病毒。要加强现场流调，精准划分风险区域，严格风险区管理，细化居家隔离和健康监测措施，保障好居民基本生活和就医需求。要高度重视医疗救治工作，关口前移、分类收治，坚持同质化规范化治疗，促进患者早日康复。对快递、志愿者等流动人员以及工地、商超、养老院等重点场所，加强健康监测和管理，避免成为疫情“放大器”。要保障交通畅通和城市核心功能正常运转，严格重点机构闭环管理，确保供应链产业链稳定。

《 人民日报 》（ 2022年11月22日 03 版）