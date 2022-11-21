围绕重点环节  畅通物资供应（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

本报成都11月20日电 （记者王明峰）近日，四川省成都市青羊区长城社区西府少城小区某单元被临时管控。单元门外，货架上整齐摆放着一个个包裹，工作人员正忙着将门牌号、联系方式等信息贴到物资袋上，分类消毒后，把它们装进购物车推送至门口，由楼内人员进行转送。

“为保障这里的200多人及时、安全地拿到生活物资，我们安排了多名工作人员在物资点进行分拣。”长城社区工作人员介绍。为满足老年居民的购买需求，工作人员在发放物品宣传单上印了商家电话，社区年轻党员也会主动在线上为老年居民采购物资。目前，该单元临时管控已解除。

为全力做好群众生产生活服务保障，切实满足疫情防控期间群众基本生活需求，成都结合实际，围绕“怎么供”“怎么进”“怎么送”“谁负责”等重点，不断制定完善相关工作方案，扎实做好保供工作。

成都市疫情防控指挥部生活物资保障组相关负责人介绍，成都通过启动区域联保联供机制，指导三大农批市场和保供企业加强上下游企业产销对接，拓展保供企业供应链渠道，确保货源进得来；充分调动市场力量，确保市级重点保供企业在全市6000余家网点应开尽开，强化“最后一公里”配送服务，动员党员干部、社区工作者、志愿者担任物资采购员、配送员，解决“最后一百米”和“最后一米”投递问题。

此外，成都还通过动态开设流动菜市，组织23家市级保供企业创新推出“社区安心购”等模式，解决封控区居民买菜、购物等问题。

《 人民日报 》（ 2022年11月21日 04 版）